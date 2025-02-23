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Bugün İndirimde Neler Var? Shark FlexStyle 5-in-1'den Calvin Klein Çantaya 23 Şubat 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Shark FlexStyle 5-in-1'den Calvin Klein Çantaya 23 Şubat 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
23.02.2025 - 07:55

Bugünün öne çıkan fırsatları arasında, çok yönlü ve kullanışlı Shark FlexStyle 5in1 ve şıklığı ve kalitesiyle bilinen Calvin Klein çantası bulunuyor. Bu ürünler, sınırlı bir süre için özel indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor. İster eviniz için pratik bir çözüm arıyor, ister tarzınıza tarz katacak bir aksesuar peşinde olun, bu fırsatları kaçırmayın. Unutmayın, bu indirimler sadece bugüne özel. Dolayısıyla, bu harika ürünleri uygun fiyatlarla kapmak için acele etmeniz gerekiyor.

 Bu içerik 23.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Puma Skye Clean Kadın Spor Ayakkabı

1. Puma Skye Clean Kadın Spor Ayakkabı

Hem şık hem rahat bu Puma ayakkabılar, spor giyim tarzını sevenler için harika bir seçenek. Şu anda indirimde, kaçırmayın!

Puma Skye Clean Kadın Spor Ayakkabı

2. Calvin Klein Kadın Çanta, Siyah

2. Calvin Klein Kadın Çanta, Siyah

Minimalist ve zarif tasarımıyla her kombine uyum sağlayan bu Calvin Klein çanta, indirimli fiyatıyla dikkat çekiyor.

Calvin Klein Kadın Çanta, Siyah

3. Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Leke Karşıtı, Glabridin İçeren Yüksek Korumalı Yüz ve Vücut Güneş Kremi 150 Ml

3. Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Leke Karşıtı, Glabridin İçeren Yüksek Korumalı Yüz ve Vücut Güneş Kremi 150 Ml

Güneşin zararlı ışınlarına karşı cildinizi korurken leke oluşumunu da engelleyen bu Bioderma güneş kremi, yaz aylarında vazgeçilmeziniz olacak. İndirimli fiyatıyla stokları eritmeden alın!

Bioderma Photoderm SPOT SPF50+ Leke Karşıtı, Glabridin İçeren Yüksek Korumalı Yüz ve Vücut Güneş Kremi 150 Ml

4. Brennenstuhl Secure-Tec, Gerilim Korumalı 8 Kutuplu Güç Şeridi Ve Ana Slave İşlevli 3M. Priz

4. Brennenstuhl Secure-Tec, Gerilim Korumalı 8 Kutuplu Güç Şeridi Ve Ana Slave İşlevli 3M. Priz

Ev ve ofislerde güvenli ve düzenli bir elektrik kullanımı için ideal olan bu Brennenstuhl priz, indirimli fiyatıyla bütçenizi de koruyor.

Brennenstuhl Secure-Tec, Gerilim Korumalı 8 Kutuplu Güç Şeridi Ve Ana Slave İşlevli 3M. Priz

5. Urban Badger Nidavel Kanvas Katlanabilir Sandalye

5. Urban Badger Nidavel Kanvas Katlanabilir Sandalye

Kamp ve pikniklerde rahat bir oturma alanı sunan bu katlanabilir sandalye, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar size eşlik edecek. İndirimli fiyatıyla doğa tutkunlarının favorisi olacak!

Urban Badger Nidavel Kanvas Katlanabilir Sandalye

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6. Urban Care Hibiscus&Shea Butter Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Şekillendirici Bakım Kremi-175 ML

6. Urban Care Hibiscus&Shea Butter Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Şekillendirici Bakım Kremi-175 ML

Kıvırcık ve dalgalı saçlara özel bu Urban Care bakım kremi, saçlarınızı nemlendirirken şekillendirmenize de yardımcı oluyor. İndirimli fiyatıyla saçlarınıza harika bir bakım yapın!

Urban Care Hibiscus&Shea Butter Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Şekillendirici Bakım Kremi-175 ML

7. Porland Flower Garden 6'lı Çay Tabağı 11 cm

7. Porland Flower Garden 6'lı Çay Tabağı 11 cm

Çay saatlerinizi renklendirecek bu Porland çay tabakları, çiçek desenleriyle sofralarınıza bahar havası katıyor. İndirimli fiyatıyla bu şık takımı kaçırmayın!

Porland Flower Garden 6'lı Çay Tabağı 11 cm

8. Hc Care Complex Bitkisel Saç Bakım Kompleksi - 100 ml

8. Hc Care Complex Bitkisel Saç Bakım Kompleksi - 100 ml

Saç dökülmesine karşı etkili bu bitkisel bakım kompleksi, saçlarınızı güçlendirerek daha sağlıklı bir görünüm kazandırıyor. İndirimli fiyatıyla saçlarınıza doğal bir bakım yapın!

Hc Care Complex Bitkisel Saç Bakım Kompleksi - 100 ml

9. Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm 13ml | Strawberry Velvet | Nemlendirici | Peptit, Seramid, E Vitamini

9. Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm 13ml | Strawberry Velvet | Nemlendirici | Peptit, Seramid, E Vitamini

Çilek aromalı bu Kremi dudak bakım balmı, dudaklarınızı nemlendirirken parlak bir görünüm de sağlıyor. İçeriğindeki peptit, seramid ve E vitamini ile dudaklarınızı besler. 

Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm 13ml | Strawberry Velvet | Nemlendirici | Peptit, Seramid, E Vitamini

10. Michael Kors Mk 1151 Col 18963H 58-16-140 Kadın Güneş Gözlüğü

10. Michael Kors Mk 1151 Col 18963H 58-16-140 Kadın Güneş Gözlüğü

Şık tasarımıyla dikkat çeken bu Michael Kors güneş gözlüğü, hem gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyor hem de tarzınızı tamamlıyor. İndirimli fiyatıyla bu lüks gözlüğe sahip olun!

Michael Kors Mk 1151 Col 18963H 58-16-140 Kadın Güneş Gözlüğü

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11. Lovelyİstanbul Açık Omuzlu Triko Kazak Bordo

11. Lovelyİstanbul Açık Omuzlu Triko Kazak Bordo

Marka festivaline özel tüm fiyatlara ek, seçili ürünlerde 2.ürün 1 TL!

Lovelyİstanbul Açık Omuzlu Triko Kazak Bordo

12. Flormar Antioksidan İçeren Aydınlatıcı Makyaj Bazı - Illuminating Primer Make-Up Base - 001

12. Flormar Antioksidan İçeren Aydınlatıcı Makyaj Bazı - Illuminating Primer Make-Up Base - 001

600TL ve üzerine sepette %20 indirim, 700TLye 100 TL kupon!

Flormar Antioksidan İçeren Aydınlatıcı Makyaj Bazı - Illuminating Primer Make-Up Base - 001

13. Shark FlexStyle 5-in-1 Saç Kurutma & Şekillendirme Sistemi - Stone

13. Shark FlexStyle 5-in-1 Saç Kurutma & Şekillendirme Sistemi - Stone

Peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın!

Shark FlexStyle 5-in-1 Saç Kurutma & Şekillendirme Sistemi - Stone

14. SOHO Siyah Kadın Bot & Bootie 15245

14. SOHO Siyah Kadın Bot & Bootie 15245

SOHO ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar!

SOHO Siyah Kadın Bot & Bootie 15245

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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