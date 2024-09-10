Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim , Elektronik , Ev Yaşam
Bugün İndirimde Neler Var? Philips LatteGo Kahve Makinesi'nden Apple Watch'a 11 Eylül 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Philips LatteGo Kahve Makinesi'nden Apple Watch'a 11 Eylül 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 01:31

11 Eylül 2024 tarihinde indirimli ürünler arasında neler mi var? Philips'in LatteGo Kahve Makinesi'nden  Apple Watch'a kadar birçok ürün, bugünün fırsatları arasında yer alıyor. Bu ürünlerin hepsi, kalitesi ve kullanışlılığı ile bilinen markaların ürünleri. İster evinizde kahve keyfinizi artırmak için Philips LatteGo Kahve Makinesi'ni, ister teknolojiye ayak uydurmak için Apple Watch'ı tercih edin, her iki ürün ve çok daha fazlası bugün sizlere özel indirimlerle sunuluyor. Bu fırsatları kaçırmayın, indirimli ürünler stoklarla sınırlı.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 10.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Samsung Galaxy Tab A9 Plus 128 GB 11 inç 1920 x 1200 Tablet Silver

1. Samsung Galaxy Tab A9 Plus 128 GB 11 inç 1920 x 1200 Tablet Silver

7.799,00 TL'den 7.249,00 TL'ye düştü.

Samsung Galaxy Tab A9 Plus 128 GB Tablet Silver

Hepsiburada

2. Mango Fiyonklu Tasarımlı El Çantası

2. Mango Fiyonklu Tasarımlı El Çantası

1.799,98 TL yerine şimdi 1.259,99 TL

Mango Fiyonklu Tasarımlı El Çantası

Hepsiburada

3. Mango Baskılı Dokulu Elbise

3. Mango Baskılı Dokulu Elbise

849,99 TL yerine indirimle 594,99 TL.

Mango Baskılı Dokulu Elbise

Hepsiburada

4. Puma 38015003 Shuffle Perf Unisex Günlük Spor Ayakkabı

4. Puma 38015003 Shuffle Perf Unisex Günlük Spor Ayakkabı

2.600,00 TL sepette 1.560,00 TL

Puma 38015003 Shuffle Perf Unisex Günlük Spor Ayakkabı

Hepsiburada

5. Madame Coco Deft Çift Kişilik Biyeli Pike - Beyaz / Lacivert

5. Madame Coco Deft Çift Kişilik Biyeli Pike - Beyaz / Lacivert

2.499,99 TL yerine şimdi  656,25 TL

Madame Coco Deft Çift Kişilik Biyeli Pike - Beyaz / Lacivert

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Yves Saint Laurent Sl 557 Shade 001 Güneş Gözlüğü

6. Yves Saint Laurent Sl 557 Shade 001 Güneş Gözlüğü

20.800,00 TL sepette 12.480,00 TL.

Yves Saint Laurent Sl 557 Shade 001 Güneş Gözlüğü

Hepsiburada

7. English Home Mbs 3001 4 Bıçaklı Mini Blender Seti Beyaz-Bakır

7. English Home Mbs 3001 4 Bıçaklı Mini Blender Seti Beyaz-Bakır

2.099,98 TL yerine indirimle 1.224,99 TL.

English Home Mbs 3001 4 Bıçaklı Mini Blender Seti Beyaz-Bakır

Hepsiburada

8. Philips LatteGo EP5443/70 Tam otomatik Espresso Makinesi

8. Philips LatteGo EP5443/70 Tam otomatik Espresso Makinesi

21.000,00 TL yerine şimdi 18.900,00 TL.

Philips LatteGo EP5443/70 Tam otomatik Espresso Makinesi

Hepsiburada

9. Neutron Evcil Hayvan Akıllı Wifi Bluetooth Su Kabı - App ile Kontrol

9. Neutron Evcil Hayvan Akıllı Wifi Bluetooth Su Kabı - App ile Kontrol

2.000,00 TL sepette 1.360,00 TL.

Neutron Evcil Hayvan Akıllı Wifi Bluetooth Su Kabı - App ile Kontrol

Hepsiburada

10. Philips HD7459/20 Daily Collection Kahve Makinesi

10. Philips HD7459/20 Daily Collection Kahve Makinesi

1.929,00 TL yerine indirimle  1.709,10 TL.

Philips HD7459/20 Daily Collection Kahve Makinesi

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Apple Watch SE (2. nesil, 2023) GPS + Cellular 40 mm

11. Apple Watch SE (2. nesil, 2023) GPS + Cellular 40 mm

20.499,00 TL yerine şimdi  17.999,00 TL.

Apple Watch SE (2. nesil, 2023) GPS + Cellular 40 mm

Amazon

12. Braun 3 Serisi 300 BT BLK 3’ü 1 Arada, Kablosuz ve Kuru Kullanım Tıraş Makinesi / Tıraş Makinesi

12. Braun 3 Serisi 300 BT BLK 3’ü 1 Arada, Kablosuz ve Kuru Kullanım Tıraş Makinesi / Tıraş Makinesi

1.913,13 TL yerine 1.646,10 TL.

Braun 3 Serisi 300 BT BLK 3’ü 1 Arada, Kablosuz ve Kuru Kullanım Tıraş Makinesi / Tıraş Makinesi

Amazon Prime üyesi olmak için tıktık

Amazon

13. United Colors of Benetton 14BNT500 Valiz

13. United Colors of Benetton 14BNT500 Valiz

3.205,99 TL yerine indirimle  2.724,99 TL.

United Colors of Benetton Valiz

Daha fazla indirimli ürün için buraya tıklayın

Amazon

14. Steelseries Apex 5 Hibrit Mekanik Gaming Klavye

14. Steelseries Apex 5 Hibrit Mekanik Gaming Klavye

4.499,00 TL'den 4.049,00 TL'ye düştü.

Steelseries Apex 5 Hibrit Mekanik Gaming Klavye

Amazon Prime üyesi olmak için tıktık

Amazon

15. Under Armour UA Undeniable 5.0 SM Silindir Çanta

15. Under Armour UA Undeniable 5.0 SM Silindir Çanta

1.949,00 TL yerine indirimle 1.170,21 TL.

Under Armour UA Undeniable 5.0 SM Silindir Çanta

Daha fazla indirimli ürün için buraya tıklayın

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

16. adidas VL Court Base Spor Ayakkabı Kadın

16. adidas VL Court Base Spor Ayakkabı Kadın

2.060,21 TL yerine şimdi  1.474,90 TL.

adidas VL Court Base Spor Ayakkabı Kadın

Amazon Prime üyesi olmak için tıktık

Amazon

17. Samsung Galaxy Buds 2 Pro | Kablosuz Bluetooth Kulak içi Kulaklık, Mor (Samsung Türkiye Garantili)

17. Samsung Galaxy Buds 2 Pro | Kablosuz Bluetooth Kulak içi Kulaklık, Mor (Samsung Türkiye Garantili)

3.599,00 TL yerine 2.998,99 TL.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro | Kablosuz Bluetooth Kulak içi Kulaklık

Daha fazla indirimli ürün için buraya tıklayın

Amazon

18. Anker Soundcore Life Q30 Bluetooth Kablosuz Kulaklık - Soundcore App ile Hibrit Aktif Gürültü Önleyici ANC - Siyah - A3028

18. Anker Soundcore Life Q30 Bluetooth Kablosuz Kulaklık - Soundcore App ile Hibrit Aktif Gürültü Önleyici ANC - Siyah - A3028

2.799,00 TL yerine şimdi  2.199,00 TL.

Anker Soundcore Life Q30 Bluetooth Kablosuz Kulaklık

Amazon Prime üyesi olmak için tıktık

Daha fazla indirimli ürün için buraya tıklayın

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın