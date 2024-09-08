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Bugün İndirimde Neler Var? Philips Buhar Kazanlı Ütü'den JBL Partybox'a 8 Eylül 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Philips Buhar Kazanlı Ütü'den JBL Partybox'a 8 Eylül 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 12:25

8 Eylül 2024 tarihinde hangi ürünler indirimde, merak ediyor musunuz? Philips'in buhar kazanlı ütüsünden, JBL'in eğlence dolu Partybox'ına kadar birçok ürün, bugün sizler için özel fiyatlarla sunuluyor. Fırsatları kaçırmamak için hemen inceleyin ve alışverişin keyfini çıkarın. Bu indirimlerle ihtiyaçlarınızı karşılamak ve sevdiklerinize hediye almak için harika bir gün. İndirimlerle dolu bu özel günün tadını çıkarın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 08.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Nike Elemental Sırt Çantası

1. Nike Elemental Sırt Çantası

2.662,53 TL yerine şimdi 1.996,90 TL.

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2. JBL Partybox STAGE320, Bluetooth Hoparlör, Siyah

2. JBL Partybox STAGE320, Bluetooth Hoparlör, Siyah

32.900,00 TL yerine 29.610,00 TL.

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3. Marshall Willen Bluetooth Hoparlör, Black&brass

3. Marshall Willen Bluetooth Hoparlör, Black&brass

4.299,00 TL yerine indirimle 3.869,10 TL.

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4. Kitchen Life 22 Parça 12 Kişilik Greentree Stackable Kahvaltı Takımı - Lüx Kahvaltılık Sunum Seti Tabağı

4. Kitchen Life 22 Parça 12 Kişilik Greentree Stackable Kahvaltı Takımı - Lüx Kahvaltılık Sunum Seti Tabağı

1.176,90 TL yerine 1.000,36 TL.

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Hepsiburada

5. Nyx Professional Makeup Buttermelt Blush Kremsi Pudra Allık - 08 Getting Butta

5. Nyx Professional Makeup Buttermelt Blush Kremsi Pudra Allık - 08 Getting Butta

709,90 TL yerine şimdi 532,42 TL.

Buraya tıktık

Hepsiburada
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6. Philips PSG8050/30 Buhar Kazanlı Ütü Mor

6. Philips PSG8050/30 Buhar Kazanlı Ütü Mor

13.298,07 TL yerine şimdi 12.790,00 TL.

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7. Soundcore by Anker H30i Bluetooth Kulaklık

7. Soundcore by Anker H30i Bluetooth Kulaklık

1.349,00 TL yerine 999,00 TL.

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8. Instant Pot Duo 7'si 1 Arada Akıllı Pişirici

8. Instant Pot Duo 7'si 1 Arada Akıllı Pişirici

4.100,00 TL yerine şimdi 3.300,00 TL.

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9. Stanley Klasik Legendary Yemek için Termos Kap

9. Stanley Klasik Legendary Yemek için Termos Kap

Şimdi indirimle 895,00 TL.

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10. Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu

10. Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu

6.189,00 TL yerine şimdi 5.699,00 TL.

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11. Oral-B iO - 9 Siyah / Pembe 2'li Şarjlı / Elektrikli Diş Fırçası Seti

11. Oral-B iO - 9 Siyah / Pembe 2'li Şarjlı / Elektrikli Diş Fırçası Seti

11.999,90 TL yerine 11.399,00 TL.

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12. Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet Koyu Gri 8 GB RAM, 128 GB Depolama

12. Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Tablet Koyu Gri 8 GB RAM, 128 GB Depolama

14.999,00 TL yerine şimdi 14.499,00 TL.

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13. Kütahya Porselen Moderna 18 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı Krem

13. Kütahya Porselen Moderna 18 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı Krem

1.703,52 TL yerine şimdi 1.498,90 TL.

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14. Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu 28 lt

14. Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Kamp Buzluğu 28 lt

7.999,00 TL yerine 6.999,00 TL.

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