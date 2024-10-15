Bugün İndirimde Neler Var? Nespresso Kahve Makinesinden Calvin Klein Cüzdanlara 15 Ekim 2024 Günün Fırsatları

15 Ekim 2024 tarihinde alışveriş tutkunlarına özel muhteşem fırsatlar sizleri bekliyor. Nespresso'nun eşsiz kahve makinelerinden, Calvin Klein'ın şık ve kullanışlı cüzdanlarına kadar birçok ürün, bugün sizlere özel indirimlerle buluşuyor. Bu fırsatları kaçırmayın, alışverişin keyfini çıkarın.

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'Bu içerik 15.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'