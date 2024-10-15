Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik , Giyim
Bugün İndirimde Neler Var? Nespresso Kahve Makinesinden Calvin Klein Cüzdanlara 15 Ekim 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Nespresso Kahve Makinesinden Calvin Klein Cüzdanlara 15 Ekim 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 14:39

15 Ekim 2024 tarihinde alışveriş tutkunlarına özel muhteşem fırsatlar sizleri bekliyor. Nespresso'nun eşsiz kahve makinelerinden, Calvin Klein'ın şık ve kullanışlı cüzdanlarına kadar birçok ürün, bugün sizlere özel indirimlerle buluşuyor. Bu fırsatları kaçırmayın, alışverişin keyfini çıkarın.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 15.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Bella Maison Vanessa Stoneware 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı Mavi

1. Bella Maison Vanessa Stoneware 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı Mavi

11.666,99 TL yerine şimdi 2.975,08 TL.

Bella Maison Vanessa Stoneware 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı Mavi

Hepsiburada

2. Lenovo LOQ Intel Core i5 12450HX 16GB

2. Lenovo LOQ Intel Core i5 12450HX 16GB

36.999,00 TL yerine şimdi 35.999,00 TL.

Lenovo LOQ Intel Core i5 12450HX 16GB

Hepsiburada

3. Ceramical 60 x 160 cm Çalışma Masası Bilgisayar Masası

3. Ceramical 60 x 160 cm Çalışma Masası Bilgisayar Masası

Sepette 1.387,45 TL.

Ceramical 60 x 160 cm Çalışma Masası Bilgisayar Masası

Hepsiburada

4. Citizen BI5070-57L Erkek Kol Saati

4. Citizen BI5070-57L Erkek Kol Saati

8.249,80 TL yerine şimdi sepette 4.949,88 TL.

Citizen BI5070-57L Erkek Kol Saati

Hepsiburada

5. Givenchy L'ınterdit Rouge Edp 50 ml Kadın Parfüm

5. Givenchy L'ınterdit Rouge Edp 50 ml Kadın Parfüm

4.130,67 TL yerine indirimle 3.880,67 TL.

Givenchy L'ınterdit Rouge Edp 50 ml Kadın Parfüm

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Samsung 65Q70D 65" 163 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart QLED TV

6. Samsung 65Q70D 65" 163 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart QLED TV

46.080,00 TL yerine şimdi 45.848,07 TL.

Samsung 65Q70D 65' 163 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart QLED TV

Hepsiburada

7. Contigo Uniseks Termal Şişe Seyahat Kupası

7. Contigo Uniseks Termal Şişe Seyahat Kupası

1.329,00 TL yerine şimdi 1.200,00 TL.

Contigo Uniseks Termal Şişe Seyahat Kupası

Hemen Prime üyesi olmak için tıklayabilirsiniz.

Prime alışveriş fırsatları için tıktık

Amazon

8. Calvin Klein Kadın Cüzdan

8. Calvin Klein Kadın Cüzdan

Prime fırsatı ile 2.399,00 TL'den 1.857,79 TL'ye düştü.

Calvin Klein Kadın Cüzdan

Prime alışveriş fırsatları için tıktık

Amazon

9. Under Armour UA Undeniable 5.0

9. Under Armour UA Undeniable 5.0

1.640,00 TL yerine şimdi  1.288,17 TL.

Under Armour UA Undeniable 5.0 Çanta

Hemen Prime üyesi olmak için tıklayabilirsiniz.

Prime alışveriş fırsatları için tıktık

Amazon

10. Nespresso Vertuo Next Premium Kahve Makinesi, Kahverengi

10. Nespresso Vertuo Next Premium Kahve Makinesi, Kahverengi

Prime fırsatı ile 10.999,00 TL yerine  9.969,99 TL.

Nespresso Vertuo Next Premium Kahve Makinesi, Kahverengi

Amazon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. La Roche-Posay Effaclar Mikro Soyucu Tonik (200 ML)

11. La Roche-Posay Effaclar Mikro Soyucu Tonik (200 ML)

Prime fırsatı sayesinde 399,00 TL. 

La Roche-Posay Effaclar Mikro Soyucu Tonik (200 ML)

Hemen Prime üyesi olmak için tıklayabilirsiniz.

Prime alışveriş fırsatları için tıktık

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın