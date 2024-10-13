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Bugün İndirimde Neler Var? Yves Saint Laurent Libre'den Mango Trençkota 13 Ekim 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Yves Saint Laurent Libre'den Mango Trençkota 13 Ekim 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 17:35

13 Ekim 2024 tarihinde, alışveriş severler için cazip indirimler kapıda. Yves Saint Laurent'in özgürlüğü simgeleyen parfümü Libre, bugünün fırsatları arasında yer alıyor. Mango'nun stil sahibi trençkotları da indirim listesindeki yerini aldı. Bu fırsatları kaçırmak istemeyenler için günün indirimleri burada.

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'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 13.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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1. Philips XW7110/01 Aqua Trio 7000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge

1. Philips XW7110/01 Aqua Trio 7000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge

11.599,00 TL yerine şimdi 10.089,00 TL.

Philips XW7110/01 Aqua Trio 7000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge

Daha fazla model ve indirim için buraya tıklayın

Hepsiburada

2. Vestel Veste Sade S710 Türk Kahvesi Makinesi

2. Vestel Veste Sade S710 Türk Kahvesi Makinesi

2.499,00 TL yerine indirimle 1.599,00 TL.

Vestel Veste Sade S710 Türk Kahvesi Makinesi

Daha fazla model ve indirim için buraya tıklayın

Hepsiburada

3. Adidas VL Court Base Unisex Spor Ayakkabı

3. Adidas VL Court Base Unisex Spor Ayakkabı

3.199,00 TL yerine şimdi sepette 2.559,20 TL.

adidas VL Court Base Unisex Spor Ayakkabı

Hepsiburada

4. Mango Sıvı Tencel Trençkot

4. Mango Sıvı Tencel Trençkot

2.800,00 TL yerine şimdi 1.400,00 TL.

Mango Sıvı Tencel Trençkot

Hepsiburada

5. Calvin Klein Mavi Omuz Çantası

5. Calvin Klein Mavi Omuz Çantası

2.177,00 TL yerine şimdi sepette 1.959,30 TL.

Calvin Klein  Mavi Omuz Çantası

Daha fazla indirim için tıktık

Hepsiburada
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6. Ray-Ban RB0840S 901/31 51 Güneş Gözlüğü

6. Ray-Ban RB0840S 901/31 51 Güneş Gözlüğü

7.770,00 TL'den indirimle 4.662,00 TL'ye düştü.

Ray-Ban RB0840S 901/31 51 Güneş Gözlüğü

Daha fazla model ve indirim için buraya tıklayın

Hepsiburada

7. Yves Saint Laurent Libre Edp 30 ml Kadın Parfümü

7. Yves Saint Laurent Libre Edp 30 ml Kadın Parfümü

2.568,47 TL yerine şimdi 2.054,78 TL.

Yves Saint Laurent Libre Edp 30 ml Kadın Parfümü

Seçili Hepsiburada Satıcılı Parfümlerde İndirimi Keşfet!

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8. HP 15 Dizüstü Bilgisayar

8. HP 15 Dizüstü Bilgisayar

Prime fırsatı ile 9.899,00 TL.

HP 15 Dizüstü Bilgisayar

Amazon

9. eufy Clean by Anker Robot Süpürge

9. eufy Clean by Anker Robot Süpürge

10.999,00 TL yerine şimdi 9.999,00 TL.

eufy Clean by Anker Robot Süpürge

Prime Alışveriş Fırsatları burada

Amazon

10. Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet

10. Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet

4.550,00 TL yerine şimdi 4.139,00 TL.

Samsung Galaxy Tab A9 Plus Tablet

Amazon
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11. MX-906 N+ Soundbar

11. MX-906 N+ Soundbar

3.559,57 TL yerine şimdi 3.149,10 TL.

MX-906 N+ Soundbar

Prime Alışveriş Fırsatları burada

Amazon

12. Sony PlayStation 5

12. Sony PlayStation 5

Prime fırsatı sayesinde 30.099,90 TL.

Sony PlayStation 5

Amazon

13. Karcher WV 5 Plus N Black Edition Cam Temizleme Makinesi

13. Karcher WV 5 Plus N Black Edition Cam Temizleme Makinesi

3.098,99 TL yerine şimdi 2.709,99 TL.

Karcher WV 5 Plus N Black Edition Cam Temizleme Makinesi

Prime Alışveriş Fırsatları burada

Amazon

14. JBL Flip6, Bluetooth Hoparlör

14. JBL Flip6, Bluetooth Hoparlör

5.393,07 TL yerine şimdi 4.499,00 TL.

JBL Flip6, Bluetooth Hoparlör

Amazon

15. Tommy Hilfiger Sweatshirt Kadın

15. Tommy Hilfiger Sweatshirt Kadın

2.659,53 TL'den 1.967,90 TL'ye düştü.

Tommy Hilfiger Sweatshirt Kadın

Amazon
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16. Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak, 1.18 lt, Açık Pembe

16. Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak, 1.18 lt, Açık Pembe

2.299,00 TL yerine şimdi 1.899,00 TL.

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak, 1.18 lt, Açık Pembe

Prime Alışveriş Fırsatları burada

Amazon
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