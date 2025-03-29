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Bugün İndirimde Neler Var? Michael Kors Saatlerden Mango Ürünlerine 29 Mart 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Michael Kors Saatlerden Mango Ürünlerine 29 Mart 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
29.03.2025 - 13:09

29 Mart 2025 tarihinde hangi ürünlerde indirim var diye merak ediyorsanız, sizin için harika haberlerimiz var! Özellikle moda dünyasının önde gelen markalarından Michael Kors'un lüks saat koleksiyonundan Mango'nun kaliteli ürünlerine kadar birçok fırsat sizleri bekliyor. Bu muhteşem indirimlerle dolu günü kaçırmayın, en sevdiğiniz markaların en gözde ürünlerini uygun fiyatlarla edinin. Sınırlı süreli bu fırsatları sakın kaçırmayın!

Bu içerik 29.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. LEGO Technic Koenigsegg Jesko Absolut Gri Hiper Araba 42173 - Çocuklar için Oyuncak Yapım Seti, Doğum Günü Hediyesi Fikri (801 Parça)

1. LEGO Technic Koenigsegg Jesko Absolut Gri Hiper Araba 42173 - Çocuklar için Oyuncak Yapım Seti, Doğum Günü Hediyesi Fikri (801 Parça)

Hız tutkunlarına özel! Bu LEGO Technic seti, Koenigsegg Jesko Absolut hiper araba modelini gerçeğe yakın detaylarla inşa etme imkanı sunuyor. 801 parçasıyla hem eğlenceli hem de eğitici bir yapım deneyimi.

LEGO Technic Koenigsegg Jesko Absolut Gri Hiper Araba 42173 - Çocuklar için Oyuncak Yapım Seti, Doğum Günü Hediyesi Fikri (801 Parça)

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2. Karaca Biogranit Black gold 12 Parça Tencere Seti New

2. Karaca Biogranit Black gold 12 Parça Tencere Seti New

Mutfakta şıklık ve dayanıklılık bir arada! Bu Karaca tencere seti, biogranit kaplaması sayesinde yapışmazlık sağlarken, siyah altın rengiyle de mutfağınıza lüks bir dokunuş katacak. 12 parçasıyla da her türlü yemek pişirme ihtiyacınızı karşılayacak.

Karaca Biogranit Black gold 12 Prç Tencere Seti New

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3. Staub La Cocotte Döküm Tencere Lacivert, 24 cm

3. Staub La Cocotte Döküm Tencere Lacivert, 24 cm

Mutfakta lezzetin ve şıklığın simgesi! Bu Staub döküm tencere, ısıyı eşit şekilde dağıtarak yemeklerinizi mükemmel bir şekilde pişirir. Lacivert rengiyle de mutfağınıza asil bir hava katacak.

Staub La Cocotte Döküm Tencere Lacivert, 24 cm

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4. COSORI Sıcak Hava Fritözü, 4.7 Litre Air Fryer XXL

4. COSORI Sıcak Hava Fritözü, 4.7 Litre Air Fryer XXL

Sağlıklı ve lezzetli yemekler pişirmenin en kolay yolu! Bu Cosori airfryer, geniş hacmi ve az yağlı pişirme özelliğiyle dikkat çekiyor. Dijital ekranı ve 9 fonksiyonuyla da pratik bir kullanım sunuyor.

COSORI Sıcak Hava Fritözü, 4.7 Litre Air Fryer XXL

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5. Michael Kors Mk5955 Kadın Kol Saati

5. Michael Kors Mk5955 Kadın Kol Saati

Zarafetin ve şıklığın simgesi olan bu Michael Kors kol saati, her kadının tarzına uyum sağlayacak. Gündelik veya özel günlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir aksesuar.

Michael Kors Mk5955 Kadın Kol Saati

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6. Vogue 5585-S W65673 54-0 Güneş Gözlüğü

6. Vogue 5585-S W65673 54-0 Güneş Gözlüğü

Yazın şıklığınızı tamamlayacak bu Vogue güneş gözlüğü, modern tasarımı ve kaliteli camlarıyla dikkat çekiyor. Hem tarzınızı yansıtacak hem de gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyacak.

Vogue 5585-S W65673 54-0 Güneş Gözlüğü

7. Nişantaşı Shoes Harmony Bej Rugan Küt Burun Kemer Detay Kısa Topuklu Kadın Babet

7. Nişantaşı Shoes Harmony Bej Rugan Küt Burun Kemer Detay Kısa Topuklu Kadın Babet

Hem şık hem de rahat bir babet arayanlara müjde! Bu Nişantaşı Shoes babet, rugan dokusu ve kemer detayıyla dikkat çekerken, kısa topuklu tasarımıyla da gün boyu konfor sunuyor.

Nişantaşı Shoes Harmony Bej Rugan Küt Burun Kemer Detay Kısa Topuklu Kadın Babet

8. Mango Çiçekli Keten Karışımlı Bluz

8. Mango Çiçekli Keten Karışımlı Bluz

Yazın enerjisini çiçeklerle yansıtın! Bu Mango bluz, keten karışımlı kumaşıyla ferah bir kullanım sunarken, çiçekli deseniyle de tarzınıza romantik bir dokunuş katacak.

Mango Çiçekli Keten Karışımlı Bluz

9. MAD Parfümlerde 3 al 2 öde başladı!

9. MAD Parfümlerde 3 al 2 öde başladı!

Bayrama özel tüm ürünlerde 3 AL 2 ÖDE!

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10. Kiehl's favori ürünlerinde unutulmaz bir kampanya başlattı!

10. Kiehl's favori ürünlerinde unutulmaz bir kampanya başlattı!

Favori cilt bakım ürünlerinizde geçerli 400 TL'ye varan, Rutin setlerde geçerli %15 kupon fırsatı için acele edin!

Bizim favorimiz ise Kiehl's Avokado Göz Kremi

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11. Züber Kolajen Protein Bar Deneme Paketi 35g X 12 Adet

11. Züber Kolajen Protein Bar Deneme Paketi 35g X 12 Adet

%40'a varan indirimlere ek meyve bar'larda %50 İndirim fırsatını kaçırmayın!

Züber Kolajen Protein Bar Deneme Paketi 35g X 12 Adet

12. Siveno %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu Kendinden Yumuşatıcılı Bitkisel Deterjan Konsantre Vegan 750 ml

12. Siveno %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu Kendinden Yumuşatıcılı Bitkisel Deterjan Konsantre Vegan 750 ml

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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