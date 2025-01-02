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Bugün İndirimde Neler Var? Crocs Platform Terliklerden Clinique Black Honey'e 2 Ocak 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Crocs Platform Terliklerden Clinique Black Honey'e 2 Ocak 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
02.01.2025 - 15:03

2 Ocak 2025 tarihinde indirimde olan ürünler neler mi? Crocs markasının rahat ve şık platform terlikleri, Clinique'in ikonik Black Honey serisinden ürünler ve daha fazlası bugünün fırsatları arasında yer alıyor. Bu özel indirimlerle, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla satın alma şansını yakalayabilirsiniz. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın!

Bu içerik 02.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Crocs Kadın Classic Platform Terlik

1. Crocs Kadın Classic Platform Terlik

Prime fırsatıyla 1.474,90 TL.

Crocs Kadın Classic Platform Terlik

Amazon external

2. Behringer BH470NC Premium Bluetooth Bağlantılı ve Aktif Gürültü Engelleyici, Siyah

2. Behringer BH470NC Premium Bluetooth Bağlantılı ve Aktif Gürültü Engelleyici, Siyah

İndirimle 2.734,13 TL.

Behringer BH470NC Premium Bluetooth Bağlantılı ve Aktif Gürültü Engelleyici, Siyah

Amazon external

3. BUFF BL34 3 in 1 Magsafe Uyumlu 15W Telefon, Kulaklık, Apple Watch Uyumlu Masaüstü Stand Kablosuz Şarj Cihazı

3. BUFF BL34 3 in 1 Magsafe Uyumlu 15W Telefon, Kulaklık, Apple Watch Uyumlu Masaüstü Stand Kablosuz Şarj Cihazı

Prime fırsatıyla 2.917,45 TL.

BUFF BL34 3 in 1 Magsafe Uyumlu 15W Telefon, Kulaklık, Apple Watch Uyumlu Masaüstü Stand Kablosuz Şarj Cihazı

Amazon external

4. Tommy Hilfiger Poopy Tote Kadın Çanta, Siyah

4. Tommy Hilfiger Poopy Tote Kadın Çanta, Siyah

2.738,51 TL yerine 2.195,53 TL.

Tommy Hilfiger Poopy Tote Kadın Çanta, Siyah

Amazon external

5. adidas Switch Move Unisex Koşu Ayakkabısı ID5253

5. adidas Switch Move Unisex Koşu Ayakkabısı ID5253

2.369,00 TL yerine 1539 TL.

adidas Switch Move Unisex Koşu Ayakkabısı ID5253

Hepsiburada external
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6. Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey

6. Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey

980,00 TL'den 735,00 TL'ye düştü.

Clinique Almost Lipstick Ruj - Black Honey

Hepsiburada external

7. İpekyol Yüksek Yaka Basic Triko

7. İpekyol Yüksek Yaka Basic Triko

899 TL yerine 699 TL.

İpekyol Yüksek Yaka Basic Triko

Hepsiburada external

8. Bella Maison Premium 18 Parça 6 Kişilik Tatlı Çatal Kaşık Bıçak Takımı Gold

8. Bella Maison Premium 18 Parça 6 Kişilik Tatlı Çatal Kaşık Bıçak Takımı Gold

4.881,99 TL'den 1244 TL'ye düştü.

Bella Maison Premium 18 Parça 6 Kişilik Tatlı Çatal Kaşık Bıçak Takımı Gold

Hepsiburada external

9. Le Color Akademik Ajanda 17X24 cm Spiralli 24/25 Shine Yeşil

9. Le Color Akademik Ajanda 17X24 cm Spiralli 24/25 Shine Yeşil

Sepette 169,91 TL.

Le Color Akademik Ajanda 17X24 cm Spiralli 24/25 Shine Yeşil

Hepsiburada external

10. Flormar Antioksidan İçeren Aydınlatıcı Makyaj Bazı - Illuminating Primer Make-Up Base - 001

10. Flormar Antioksidan İçeren Aydınlatıcı Makyaj Bazı - Illuminating Primer Make-Up Base - 001

600 TL ve üzerine sepette %25 indirim!

Flormar Antioksidan İçeren Aydınlatıcı Makyaj Bazı - Illuminating Primer Make-Up Base - 001

Trendyol external
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11. Garnier Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu 200ml

11. Garnier Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu 200ml

Mağazadaki tüm ürünlerde 1000 TL üzerine sepette anında 100 TL indirim var.

Garnier Micellar Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu 200ml

Trendyol external

12. HARMANA Hindiba Kahvesi Detox Kahve 1 Aylık - (60 KULLANIM) Net 150gr

12. HARMANA Hindiba Kahvesi Detox Kahve 1 Aylık - (60 KULLANIM) Net 150gr

2. Ürüne %50 indirim fırsatını kaçırmayın. 

HARMANA Hindiba Kahvesi Detox Kahve 1 Aylık - (60 KULLANIM) Net 150gr

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13. Mad Parfüm Mad A118 Selective 50 ml Kadın Parfüm

13. Mad Parfüm Mad A118 Selective 50 ml Kadın Parfüm

Tüm selective parfümlerde 2.si %50 indirimli!

Mad Parfüm Mad A118 Selective 50 ml Kadın Parfüm

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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