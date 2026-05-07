Bugün İndirimde Neler Var? 7 Mayıs 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
07.05.2026 - 13:38

Haftanın en kârlı günlerinden birine merhaba! Mutfaktan spora, cilt bakımından modaya kadar yılın ve ayın en düşük fiyatlarını senin için bir araya getirdik.

Bu içerik 07.05.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

"Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Lava Trendy Döküm Demir Tencere, %36 indirimle 3.128 TL yerine yılın en düşük fiyatı olan 1.987 TL’ye düştü.

28 cm’lik geniş hacmi ve şık mavi rengiyle mutfaklara profesyonel bir dokunuş katan bu yayvan tencere, döküm demir kalitesini yaklaşık 1.141 TL’lik dev bir tasarrufla sunuyor.

Lava Trendy Çok Amaçlı Döküm Demir Tencere

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5, son 30 günün en düşük fiyatı olan 645,90 TL ile sizi bekliyor.

Cilt bariyerini onaran ve hassasiyeti anında yatıştıran bu 40 ml'lik kült krem, Mega Mayıs indirimleriyle çantanızdan eksik etmemeniz gereken bir fiyata inmiş durumda.

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5

Bosch IXO 7 Açılı Set, evdeki küçük tamirat ve montaj işleri için 2.355 TL’lik fiyatıyla en pratik yardımcınız oluyor.

Ergonomik tasarımı ve dar alanlarda bile harikalar yaratan açılı ucuyla bu şarjlı vidalama seti, kendin yap (DIY) tutkunlarının bu haftaki favorisi.

Bosch Home and Garden IXO 7 - Açılı Set

Calvin Klein Bileklik Seti, erkek aksesuar kategorisinde en çok satanlarda sepette 2.267 TL’ye iniyor.

Zarif tasarımıyla stilini tamamlamak isteyen erkeklerin tercihi olan bu set, 2.519 TL’lik etiketinden sepete özel indirimle düşerek şık bir hediye alternatifi oluşturuyor.

Calvin Klein CKJ35700003 Bileklik Seti

Siveno %100 Doğal Bebek Güneş Kremi, Siveno satıcılı ürünlerdeki %55 indirimle 1.322 TL yerine 573 TL!

Bebeğinizin hassas cildi için leke karşıtı ve nemlendirici koruma sağlayan bu bitkisel ürün, sepete özel fiyatıyla yaz öncesi en kârlı bakım yatırımlarından biri.

Siveno %100 Doğal Bebek Güneş Kremi

Bepanthol Sensiderm ürünlerinde, 1200 TL ve üzeri alışverişlerde tam 250 TL indirim sizi bekliyor.

Kaşıntı ve kızarıklığı gideren Sensiderm 20 gr gibi kurtarıcı ürünlerde geçerli olan bu kampanya, avantajlı fiyatlar ve sürpriz hediyelerle bakım alışverişinizi kazanca dönüştürüyor.

Bepanthol Sensiderm ve Avantajlı Bakım Fırsatları

Estee Lauder Advanced Night Repair Gece Serumu, %30 indirimle 2.930 TL yerine 2.030 TL’ye düştü.

Dünyaca ünlü onarıcı serumda sunulan bu 900 TL'lik indirim fırsatına ek olarak, Double Wear fondöten de 3.360 TL yerine 2.520 TL'lik fiyatıyla sizi bekliyor.

Estee Lauder Advanced Night Repair ve Fondöten Fırsatı

Nike Academy Team Futbol Spor Çantası, "onedio10" koduyla çok daha uygun bir fiyata geliyor.

Geniş iç hacmi ve dayanıklı yapısıyla sporcuların vazgeçilmezi olan bu siyah çanta, özel indirim koduyla birlikte antrenman rutinlerinize ekonomik bir konfor katıyor.

Nike Academy Team Futbol Spor Çantası

Takım Elbiselerde 1. ürüne %20, 2. ürüne ise sepette net %50 indirim fırsatı başladı.

Özellikle 11.499 TL’den 7.999 TL’ye düşen kazayağı desenli slim fit modellerde geçerli olan bu kampanya, gardırobunu yenilemek isteyen erkekler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Slim Fit Sivri Yaka Takım Elbise Modelleri

Protein Ocean Fitness Paketi, Pocket Shaker hediyesiyle birlikte 1.736 TL yerine 1399 TL!

Whey Protein, BCAA ve Creatine ürünlerini aynı pakette buluşturan bu set, hem fiyat avantajı hem de yanındaki hediye shaker ile sporcuların favorisi olmaya aday.

Protein Ocean FITNESS PAKETİ

New Balance 740 Unisex Spor Ayakkabı, "Onedio25" koduyla ek indirim avantajıyla satışta!

Hem şıklığı hem de retro tarzı bir arada sunan bu popüler model, 7.249 TL'lik fiyatından özel kod sayesinde 6.886 TL seviyesine inerek günün yıldızı oluyor.

New Balance 740 Unisex Spor Ayakkabı

Under Armour Sportstyle Erkek Tişört modellerinde "3 Al 2 Öde" kampanyasını kaçırmayın.

Kaliteli kumaşı ve ikonik logo detayıyla her anınıza eşlik eden bu tişörtler, çoklu alım avantajıyla antrenman ve günlük giyim ihtiyaçlarınızı en hesaplı yoldan karşılıyor.

Under Armour Erkek UA Sportstyle Tişört

