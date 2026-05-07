Anneler Günü Hediyesi Arayanların İşini Kolaylaştıracak Öneriler

Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
07.05.2026 - 10:21

Annelerimizi mutlu etmenin binlerce yolu olsa da, onların hayatını kolaylaştıracak veya kendilerini özel hissettirecek bir hediye seçmek her zaman bir numara! İşte 10 Mayıs öncesi en popüler ve indirimli hediye seçenekleri:

Philips Lumea 9900 Serisi, "LUMEA500" koduyla tüm indirimlere ek 500 TL indirim avantajıyla sunuluyor.

SkinAI teknolojisi ve vücuda özel başlıklarıyla profesyonel tüy alma deneyimini eve taşıyan bu cihaz, 5-10 Mayıs tarihleri arasında geçerli özel koduyla anneniz için en teknolojik kişisel bakım hediyesi olmaya aday.

Philips Lumea BRI950/02 IPL Cihazı

Lancome Idôle Le Parfum, zarif notalarıyla annesinin imza kokusunu yenilemek isteyenleri bekliyor.

Zarif şişesi ve modern çiçeksi kokusuyla bilinen bu ikonik parfüm, 25 ml'lik boyuyla hem çok şık bir hediye alternatifi hem de çantada kolayca taşınabilen bir lüks sunuyor.

Lancome Idôle Le Parfum Edp 25 ml

Philips 7000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge, annesinin hayatını kolaylaştırmak isteyenler için harika bir yardımcı.

Güçlü çekim gücü ve kablosuz kullanım özgürlüğüyle ev temizliğini çok daha pratik bir hale getiren bu model, modern tasarımıyla annelerin en sevdiği teknolojik yardımcılar arasında yer alıyor.

Philips XC7057/01 7000 Serisi

Calvin Klein Foil Logo Tote Çanta, %13 indirimle yılın en düşük fiyatı olan 4.465 TL'ye düştü.

Yanında şık pouch hediyesiyle gelen bu çanta, hem günlük kullanımda hem de özel günlerde şıklığı tamamlıyor; 5.109 TL'lik eski fiyatına göre tam 644 TL'lik bir fırsat sunuyor.

Calvin Klein FOIL LOGO TOTE Çanta

Şarjlı Boyun ve Omuz Masaj Aleti, son 60 günün en düşük fiyatı olan 943 TL ile annesine rahatlık hediye etmek isteyenleri bekliyor.

Fizyoterapi etkisi yaratan ve yorgunluğu anında alan bu krem renkli masaj cihazı, dinlendirici etkisiyle annelerin gün boyu süren yorgunluğunu hafifletmek için en ideal ve ekonomik hediye.

Boyun Masaj Aleti FZ666

Onvo Slide&GoX Android Smart LED Ekran, taşınabilir ve dokunmatik yapısıyla eğlenceyi annesinin ayağına getiriyor.

Annenizin sevdiği dizileri ve içerikleri evin her köşesinde keyifle izlemesine olanak tanıyan bu akıllı ekran, taşınabilir yapısıyla yeni nesil bir televizyon deneyimi sunuyor.

Onvo 32OVM6500X 32'' Smart LED

Estee Lauder Bakım Setleri, sepette %30'a varan indirim ve %50'ye varan avantajlarla onu mutlu etmeye hazır.

5.595 TL değerindeki Advanced Night Repair 3'lü Tanışma Seti'nin sepette 2.849 TL'ye inmesi gibi dev fırsatlar, annenize profesyonel cilt bakımını en avantajlı şekilde hediye etmenizi sağlıyor.

Estee Lauder Advanced Night Repair Setleri

Adidas Handball Spezial Sneaker, "ADIDAS330" koduyla sepette ek 330 TL indirimle sizi bekliyor.

Retro şıklığı konforla buluşturan bu popüler model, mevcut %25 sepet indirimine eklenen özel kod avantajıyla annesine tarz bir hediye almak isteyenlerin favorisi olacak.

adidas Handball Spezial W Kadın Sneaker

Afra Elite Serisi Pike Bornoz, 1.275 TL'den başlayan fiyatlarla banyo keyfine zarafet katıyor.

Pudra renginin yumuşaklığı ve kaliteli pike dokusuyla öne çıkan bu bornoz, annesine evinde spa konforu yaşatmak isteyenler için hem şık hem de kullanışlı bir seçenek.

Afra Elite Serisi Kadın Pike Bornoz

