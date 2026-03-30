Bugün İndirimde Neler Var? 30 Mart 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
30.03.2026 - 11:57

Yeni haftaya ve nisan ayına bomba gibi bir giriş yapmaya hazır mısınız? Bugün listemizde fiyatı yarıdan fazla düşen kült güneş koruyuculardan, adidas’taki 'en ucuz' garantili özel kodumuza; çok kedili evlerin kurtarıcısı Ever Clean kumdan araç içi güvenliğinizi sağlayacak Kawa kameraya kadar yok yok. Bazı fırsatlar sadece bugün için geçerli, stoklar tükenmeden elini çabuk tutan kazanır!

Bu içerik 30.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Çok kedili evlerin huzuru: Ever Clean Multiple Cat!

Kedili evlerin en büyük derdi olan kokuya kesin çözüm! Birden fazla kedinin yaşadığı evler için özel geliştirilen, kokulu ve yüksek topaklanma kapasiteli Ever Clean 10 Lt, %14 indirimle 877 TL. Hem sizin hem de dostlarınızın konforu için stok yapmalık bir fırsat.

Ever Clean Multiple Cat Kedi Kumu 10 Lt

Yollarda gözünüz arkada kalmasın: Kawa D5 2K Araç Kamerası!

2K 1296P çözünürlüğü ve 135° geniş açılı lensiyle her detayı kaydeden Kawa D5, %10 indirimle 1.660,50 TL. WDR teknolojisi sayesinde gece sürüşlerinde bile kristal netliğinde görüntü sunan bu kamera, güvenliğinizin en akıllı yardımcısı.

Kawa D5 2K WiFi Araç Kamerası

Mutfakta yer kaplamayan çözüm: Tefal Salata Kurutucu!

Tefal kalitesiyle yeşilliklerinizi saniyeler içinde kupkuru yapın! En güzel yanı ise katlanabilir olması; işiniz bittiğinde dolapta neredeyse hiç yer kaplamıyor. Yeşil-beyaz şık tasarımıyla mutfaktaki en pratik yardımcınız olmaya aday.

Tefal Katlanabilir Salata Kurutucu

Ev tekstilinde 300 TL kupon: Madame Coco Klimalı Yastık!

Sıcak gecelerde terlemeye son! Madame Coco’nun o çok sevilen Klimalı Yastığı, özel dokusuyla serin bir uyku vaat ediyor. Üstelik ev tekstili kategorisindeki 1500 TL'ye 300 TL indirim kuponu fırsatıyla bu konforu çok daha uyguna yakalayabilirsiniz.

Madame Coco Klimalı Yastık - 50x70 cm

"onedio25" koduyla piyasanın en ucuzu: adidas Spiritain 2000!

Haftanın en büyük sürprizi burada! Hem retro görünümüyle stil sahibi hem de teknolojisiyle aşırı konforlu olan adidas Spiritain 2000 Unisex, sadece bize özel 'onedio25' koduyla şu an tüm piyasadaki en düşük fiyatıyla karşımızda. 

5,999 TL. 

adidas Spiritain 2000 Unisex Spor Ayakkabı

Tepeden tırnağa yenilenin: MJCARE Peeling Set 4'lü!

Bahar detoksu sadece beslenmeyle olmaz, cildinizi de ölü derilerden arındırın! %23 indirimle gelen bu dev setin içinde; el ve ayak peeling maskeleri, çift dokulu yüz temizleme pedi ve siyah nokta burun bandı yer alıyor. Evde profesyonel cilt bakımı keyfi için ideal!

599 TL. 

MJCARE 4'lü Peeling ve Bakım Seti

Güneş korumasında dev fırsat: Avene Stick Zones SPF 50+!

Güneş yüzünü iyice gösterdi, koruma kalkanını kuşanma vakti! Hassas bölgeler (burun, elmacık kemikleri, kulaklar) için özel geliştirilen Avene Stick, resmi distribütör garantisi ve %60 indirimle 749 TL yerine sadece 300 TL. Çantaya at-çık formuyla her an yanınızda!

Avene Stick Zones Sensible Güneş Kremi

Gardırobun kurtarıcısı: PAEN Basic Unisex Oversize T-shirt!

'Basic olsun ama kaliteli ve cool dursun' diyenlere müjde! Paen’in her kombine uyan oversize tişörtü, tüm indirimlere ek sepette %40 fırsatıyla 849 TL yerine sadece 594 TL. Rahat kesimi ve kaliteli dokusuyla bahar stilinizin vazgeçilmezi olacak.

PAEN Basic Unisex Oversize T-shirt

Siveno’da Dev Kampanya: %55 İndirim + Katlamalı Fırsat!

Doğal içerikli kişisel bakımın adresi Siveno’da çılgınlık devam ediyor! %100 Doğal Kadın Roll-On başta olmak üzere tüm ürünlerde sepette %55 indirim var. Bitmedi; 2. ürüne %10, 3. ürüne %20 ve 4. ürüne tam %50 ek indirimle stokları yenilemenin tam sırası! Leke bırakmayan, vegan formülüyle favorin olacak.

Siveno %100 Doğal Roll On ve Bakım Ürünleri

La Roche Posay ile Işıltılı Bir Cilt: %20 Sepet İndirimi!

Özellikle yağlı ve akneye eğilimli ciltlerin kurtarıcısı Effaclar Yüz Temizleme Jeli (400 ml) ve diğer tüm sevilen ürünlerde sepette net %20 indirim seni bekliyor. Cilt bariyerini korurken derinlemesine temizlik için kaçmaz.

Sepette 982 TL. 

La Roche Posay Effaclar Serisi ve Bakım Ürünleri

Baharın enerjisi üzerinde: Grimelange Sarı Asimetrik Bluz!

Grimelange’ın o çok sevilen asimetrik yaka Rehınga modeli, şimdi canlı sarı rengiyle listemizde. Üstelik sepette %35 indirime ek sürpriz kuponlarla bu şıklığa çok daha uygun fiyata sahip olabilirsiniz.  

Grimelange Rehınga Kadın Asimetrik Yaka Sarı Bluz

