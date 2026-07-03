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Bugün İndirimde Neler Var? 3 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 3 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
03.07.2026 - 13:05
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Temmuz ayının bu ilk haftasında ev konforunu artıracak teknolojilerden yazlık tekstil ve ayakkabı fırsatlarına, mutfak ekipmanlarından kişisel tarzınızı tamamlayacak aksesuarlara kadar harika kampanyalar kapıyı çaldı. Özel indirim kodlarına ve net fiyat avantajlarına sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.

Bu içerik 03.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Yaz şıklığını tamamlamak ve güneşin zararlı ışınlarından korunurken stilinden ödün vermek istemeyenlerin favorisi olacak bir parça.

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Hafta sonu kahvaltı sofralarına inanılmaz şık ve estetik bir hava katacak, 26 parçadan oluşan kaliteli kemik çini takımı. Modern desenleri ve eksiksiz içeriğiyle hem günlük kullanım hem de çeyiz hazırlığı yapanlar için harika bir alternatif.

Karaca Forever Bone Cosima 26 Parça 6 Kişilik Kahvaltı Takımı

Mundi Çocuk Öykü Kitabı Premium üyelerine özel net fiyat avantajıyla sadece 523,25 TL!

Mundi Çocuk Öykü Kitabı Premium üyelerine özel net fiyat avantajıyla sadece 523,25 TL!

Dünya çapında milyonlarca satan, dostluğu ve hayatın anlamını harika çizimlerle anlatan ciltli ve koleksiyonluk usta işi bir öykü. Hem çocukların hayal dünyasını geliştiren hem de yetişkinlerin kalbine dokunan zamansız bir başyapıt.

Mundi Charlie Mackesy'nin Çocuk, Köstebek, Tilki ve At Ciltli Öykü Kitabı

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Plajda ve havuz kenarında tüm gözleri üzerinizde toplayacak, %100 pamuklu dokuya sahip fuşya renkli kaliteli plaj havlusu. Yüksek emici gücü ve yumuşacık yapısı sayesinde plaj çantasında ağırlık yapmadan hızla kuruyor.

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La Roche Posay Güneş Kremi tüm cilt tiplerine özel yüksek koruması ve sepet aşamasında indirim avantajıyla yayında!

Yaz sıcaklarında güneşe karşı en üst düzeyde koruma sağlayan, ultra hafif dokulu ve görünmez formüllü 50 faktörlü yüz güneş kremi. Ciltte beyazlık, parlama ve yapışkan his bırakmayan hafif yapısıyla günlük koruma rutinlerinin en temel çanta stoğu.

La Roche Posay Anthelios Uvmune 400 Invisible Fluid SPF50+ Yüz Güneş Kremi 50 ml

Penti Balenli Sütyen dahil markanın tüm popüler iç giyim ürün gruplarında sepette %30'a varan indirim!

Penti Balenli Sütyen dahil markanın tüm popüler iç giyim ürün gruplarında sepette %30'a varan indirim!

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Penti Kahverengi Lotus Essentials Balenli Sütyen

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Grimelange Videta Kadın Siyah Atlet sepette %15 ve Trendyol Plus avantajına ek tam 100 TL kupon fırsatıyla kapıda!

Yumuşacık ve esnek organik pamuklu kumaş dokusuyla sıcak yaz günlerinde üzerinizde yokmuş gibi hissettiren şık siyah bluz. Oyuk yaka tasarımıyla günlük sokak tarzına ve spor kombinlere saniyeler içinde çabasız bir hava katıyor.

Grimelange Videta Organik Pamuklu Oyuk Yakalı Siyah Atlet

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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