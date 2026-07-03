Bugün İndirimde Neler Var? 3 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

Hafta sonu kahvaltı sofralarına inanılmaz şık ve estetik bir hava katacak, 26 parçadan oluşan kaliteli kemik çini takımı. Modern desenleri ve eksiksiz içeriğiyle hem günlük kullanım hem de çeyiz hazırlığı yapanlar için harika bir alternatif.

Karaca Forever Bone Cosima 26 Parça 6 Kişilik Kahvaltı Takımı