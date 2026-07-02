Bugün İndirimde Neler Var? 2 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

Temmuz ayının bu ilk günlerinde yaz tatili eksiklerinden mutfak teknolojilerine, hobi ürünlerinden kişisel bakım stoklarına kadar harika kampanyalar kapıyı çaldı. Özel indirim kodlarına, çoklu alım sepet avantajlarına ve net fiyat düşüşlerine sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.

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