article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Giyim
, Kozmetik
Bugün İndirimde Neler Var? 2 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 2 Temmuz 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
02.07.2026 - 13:12
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Temmuz ayının bu ilk günlerinde yaz tatili eksiklerinden mutfak teknolojilerine, hobi ürünlerinden kişisel bakım stoklarına kadar harika kampanyalar kapıyı çaldı. Özel indirim kodlarına, çoklu alım sepet avantajlarına ve net fiyat düşüşlerine sepetinizi onaylamadan önce mutlaka göz atın.

Bu içerik 02.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siveno Tüm Roll-Onlarda ve Sivrisinek Spreyi Ürünlerinde sepet aşamasına özel 4 al 3 öde fırsatı başladı!

Siveno Tüm Roll-Onlarda ve Sivrisinek Spreyi Ürünlerinde sepet aşamasına özel 4 al 3 öde fırsatı başladı!

Yaz sıcaklarında ter kokusuna karşı doğal koruma sağlayan roll-onlar ve sineksiz bir yaz geçirmek için bitkisel içerikli sinek kovucu sprey. Yazlık çantalara ve tatile gitmeden bavula atılacak en temel aile boyu hijyen stoğu.

Siveno Doğal Roll-On ve Sivrisinek Kovucu Sprey Çeşitleri

Bysay Taşınabilir Katlanır Çanta Şezlong Minderi doğrudan net 949,90 TL fiyat avantajıyla listelerde!

Bysay Taşınabilir Katlanır Çanta Şezlong Minderi doğrudan net 949,90 TL fiyat avantajıyla listelerde!

Plajda, bahçede veya kampta çanta gibi kolayca katlayıp yanınızda taşıyabileceğiniz yastıklı ve konforlu şezlong minderi. Sırt desteği ve yumuşak dokusu sayesinde yaz aylarında açık hava keyfini maksimum rahatlığa ulaştırıyor.

Bysay Taşınabilir Katlanır Çanta Şezlong Minderi Sarı

Karaca Home Lina Peştamal Plaj Havlusu 549,98 TL yerine sepete özel net 199,00 TL!

Karaca Home Lina Peştamal Plaj Havlusu 549,98 TL yerine sepete özel net 199,00 TL!

Canlı turuncu rengi ve şık desenleriyle yazlık kombinlerinize çok yakışacak, plajda ve havuzda hızla kuruyan peştamal havlu. İnce ve hafif yapısı sayesinde plaj çantasında asla yer kaplamıyor ve ağırlık yapmıyor.

Karaca Home Lina Peştamal Plaj Havlusu Turuncu

La Roche Posay Anthelios UV Air Güneş Koruyucu Serum sepet aşamasında net %25 indirimli fiyatıyla yayında!

La Roche Posay Anthelios UV Air Güneş Koruyucu Serum sepet aşamasında net %25 indirimli fiyatıyla yayında!

Markanın yeni çıkan, ultra güçlü SPF50+ korumasını serum hafifliğiyle birleştiren ve ciltte ağırlık yapmayan yeni nesil güneş koruyucusu.  

La Roche Posay Anthelios UV Air SPF50+ Güneş Koruyucu Serum 50 ml

Bianco Lucci Beli Lastikli Müslin Midi Etek son 10 günün en düşük fiyat avantajıyla net 573,63 TL!

Bianco Lucci Beli Lastikli Müslin Midi Etek son 10 günün en düşük fiyat avantajıyla net 573,63 TL!

Yaz sıcaklarında tiril tiril dokusuyla serinlik sunan, beli lastikli ve bağcıklı müslin midi boy etek. Rahat kesimiyle hem tişörtlerin hem de şık bluzların altına anında çabasız ve kurtarıcı bir şıklık katıyor.

Bianco Lucci Kadın Beli Lastikli Bağcıklı Müslin Midi Etek

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Moliendo Amalfi Espresso Blend Çekirdek Kahve 1000 g dev boy sepet aşamasında tam %40'a varan indirimle sizi bekliyor!

Moliendo Amalfi Espresso Blend Çekirdek Kahve 1000 g dev boy sepet aşamasında tam %40'a varan indirimle sizi bekliyor!

Günün yorgunluğunu anında alan, yoğun aroması ve kokusuyla evde tam bir kahve dükkanı deneyimi sunan 1 kiloluk ekonomik paket çekirdek kahve.

Filtre kahve makineleri ve espresso tutkunları için stokları en ucuz fiyata tazelemek adına harika bir sepet fırsatı.

Moliendo Amalfi Espresso Blend Çekirdek Kahve 1000 g

Duya Takılabilen Kumandalı Tavan Vantilatörü yılın en düşük fiyatı kampanyası kapsamında net 499,00 TL!

Duya Takılabilen Kumandalı Tavan Vantilatörü yılın en düşük fiyatı kampanyası kapsamında net 499,00 TL!

E27 normal duya doğrudan vidalanarak takılan, 3 mod ışıklı ve ayarlanabilir hız seviyelerine sahip zaman ayarlı LED lambalı tavan vantilatörü. 

Kumandalı 3 Mod Işıklı ve Fanlı Zaman Ayarlı Ledli Tavan Vantilatörü

Güneş Enerjili USB Şarjlı LED Bisiklet Feneri yılın en düşük fiyatı avantajıyla net 378,90 TL!

Güneş Enerjili USB Şarjlı LED Bisiklet Feneri yılın en düşük fiyatı avantajıyla net 378,90 TL!

Hem güneş enerjisiyle hem de USB ile şarj edilebilen, dahili kornaya sahip suya dayanıklı güçlü bisiklet ön farı.  

Busstier Güneş Enerjili USB Şarjlı LED Bisiklet Feneri Kornalı

LEGO Botanicals Tarla Çiçekleri yapım seti yılın en düşük fiyatıyla %25 indirimle net 195,40 TL!

LEGO Botanicals Tarla Çiçekleri yapım seti yılın en düşük fiyatıyla %25 indirimle net 195,40 TL!

Ev veya ofis masalarına harika bir dekoratif hava katacak, rengarenk tarla çiçeklerinden oluşan estetik lego tasarım seti. 

LEGO Botanicals Tarla Çiçekleri Yapım Seti 30701

Kochler Elektrikli Buharlı Yemek Termosu yılın en düşük fiyatı kapsamında net 1.049,00 TL!

Kochler Elektrikli Buharlı Yemek Termosu yılın en düşük fiyatı kapsamında net 1.049,00 TL!

3 bölmeli yapısı ve 4 modlu gelişmiş ısıtma sistemiyle evde, ofiste veya seyahatte yemeklerinizi sıcacık tüketiciniz BPA'sız paslanmaz çelik termos. Dışarıda sağlıklı beslenmek isteyenlerin yemeklerini saniyeler içinde buharla ısıtan aşırı pratik bir teknoloji.

Kochler Elektrikli Buharlı Yemek Termosu 1.2 L

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Animal Joy Protein Pankek Tozu sepet aşamasında onedio15 indirim koduyla net fiyata geliyor!

Animal Joy Protein Pankek Tozu sepet aşamasında onedio15 indirim koduyla net fiyata geliyor!

Formuna dikkat ederken tatlı krizlerini sağlıklı ve fit şekilde geçiştirmek isteyen sporcu ve diyet rutinlerinin yeni favorisi.

Animal Joy Protein Pankek Mix

MJCARE Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi net %50 indirim avantajıyla 739,90 TL yerine 369,95 TL!

MJCARE Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi net %50 indirim avantajıyla 739,90 TL yerine 369,95 TL!

Bütün bir yaz boyunca terlik ve sandalet giyerken ihtiyacımız olacak, sertleşmiş deriyi tamamen soyan ikili çorap tipi ayak maskesi.  

MJCARE Soft Miracle Foot Peeling Pack 2’li

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın