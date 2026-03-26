article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Giyim
, Hediye
Bugün İndirimde Neler Var? 26 Mart 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
26.03.2026 - 12:30

Perşembe bereketi alışveriş sepetlerine yansıdı! Bugün listemizde fiyatı %65 düşen Nuxe cilt bakım ürünlerinden, New Balance'taki 'en ucuz' garantili özel kodumuza; Karaca ve Penti'deki '2 Al 1 Öde' çılgınlığından güneş kremi kuponlarına kadar yok yok. Bazı fırsatlar sadece bugün için geçerli, stoklar tükenmeden elini çabuk tutan kazanır!

Bu içerik 26.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Puma Konforu: Anzarun Lite Jr!

Çocukların enerjisine ayak uyduracak, hafifliğiyle yok gibi hissettiren Puma Anzarun Lite, günün fırsatlarında 1.213 TL. Siyahın asaletini ve Puma'nın spor teknolojisini çocukların adımlarına taşıyın.

Puma Anzarun Lite Jr Unisex Çocuk Ayakkabısı

Levi's Şıklığı: Taper Jeans Pantolon!

Modası asla geçmeyen Levi's kalitesi inanılmaz bir fiyatla karşımızda! Indigo rengi ve modern kesimiyle bu jean pantolon, indirimle sadece 1.059 TL. Gardırobun en 'garanti' parçasına sahip olmak için tam zamanı.

Levi's Taper Jeans Pantolon - Indigo

Mutfakta 9'u 1 arada: Serenk Modernist Çelik Set!

Günün fırsatlarında en çok satanlarda zirvede! 9 parçadan oluşan bu rendeli çelik karıştırma ve saklama kabı seti, mutfaktaki tüm ihtiyacınızı tek başına karşılıyor. Hem şık hem de ömürlük bir yardımcı arayanlara!

Serenk Modernist 9 Parça Rendeli Çelik Set

Elementlerin Gücü Adına: Hayfene 5'li Paket!

Mutfakta lezzet keşfine çıkmaya hazır mısınız? Ateş, Su, Toprak, Hava ve 5. Element baharatlarından oluşan bu özel set, yemeklerinize bambaşka bir ruh katacak. Trendyol’un favori element serisini denemenin en avantajlı yolu!

Hayfene Element Serisi 5'li Baharat Seti

La Roche Posay'de %25 Sepet İndirimi!

Yağlı ve akneye eğilimli ciltlerin kurtarıcısı Effaclar Yüz Temizleme Jeli (400 ml) ve diğer tüm La Roche Posay ürünlerinde sepette net %25 indirim fırsatı başladı. Cilt bakım rutininizi profesyonel bir dokunuşla tazeleyin.

La Roche Posay Effaclar Yüz Temizleme Jeli

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seyahatlerin Yıldızı: Paen Orta Boy Valiz!

Metalik gri rengiyle göz kamaştıran, sağlamlığıyla güven veren Paen klasik orta boy valiz, sepette %40 indirimle sadece 2159 TL. Tatil hazırlıklarına en şık ve dayanıklı parçadan başlamak isteyenler buraya!

Paen Klasik Orta Boy Valiz - Metalik Gri

"onedio25" koduyla Skechers şıklığı!

Baharın en sevilen modellerinden biri olan Skechers D'Lites, pastel tonları ve ikonik yapısıyla listemizde! Üstelik sadece bize özel 'onedio25' kodunu kullanarak %15 ekstra indirimle bu konfora sahip olabilirsiniz. Adımlarınızı bulutların üzerine taşımak için tam vakti!

Skechers D'Lites Kadın Günlük Spor Ayakkabı

Bebeksi ayaklar için: MjCare Ayak Peeling Maskesi!

Sandalet mevsimi yaklaşırken bakım şart! Çorap tipi MjCare ayak peeling maskesi, %45 indirimle sadece 409,90 TL. Ölü derilerden kurtulup yumuşacık ayaklara kavuşmak için bu mucizevi maskeyi mutlaka deneyin.

MjCare Miracle Foot Peeling Pack 2'li

Nuxe dünyasında dev indirim: %65'e varan fırsat!

Cilt bakımının efsane ismi Nuxe'te şaka gibi bir kampanya! Özellikle yaşlanma karşıtı etkisiyle bilinen Nuxe Super Serum (50 ml), 4.375 TL yerine tam %34 indirimle 2.899 TL'ye düştü. Diğer Nuxe ürünlerindeki %65'e varan indirimleri de kaçırmayın!

Nuxe Super Serum ve Tüm Bakım Ürünleri

Penti Aktif Giyimde Konfor: 2 Al 1 Öde!

Evde veya dışarıda rahatlıktan ödün vermeyenlerin favorisi! Penti’nin Siyah Kapüşonlu V Yaka Oversize Sweatshirt modeli ve tüm aktif rahat giyim koleksiyonunda geçerli 2 Al 1 Öde fırsatıyla şıklığı ucuza yakalayın.

Penti Aktif Rahat Giyim Koleksiyonu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mutfakta şov zamanı: Karaca'da 2 Al 1 Öde!

Keskin bir mutfak deneyimi arayanlar buraya! Karaca'nın profesyonel Dr. Inox Santoku Bıçağı, sepette 2 Al 1 Öde kampanyasıyla geliyor. Mutfağını yenileyenler veya bıçak setini tamamlamak isteyenler için bu fırsat altın değerinde.

Karaca Dr. Inox Santoku Bıçağı - 2 Al 1 Öde

Güneş Ürünlerinde 150 TL Değerinde Kupon!

Bahar güneşi yüzünü gösterdi! Missha ve A'PIEU gibi dev markaların ton eşitleyici ve aydınlatıcı güneş kremlerinde geçerli; 700 TL üzerine anında 150 TL kupon indirimi sizi bekliyor. Hem korunup hem ışıldamak için kaçmaz!

Missha & A'PIEU Güneş Koruyucu Ürünler

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın