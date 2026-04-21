Bugün İndirimde Neler Var? 21 Nisan 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
21.04.2026 - 12:36

Yeni bir haftaya başlarken sepetini doldurmak isteyenler buraya! Bugün mutfaktan giyime, cilt bakımından spora kadar her kategoride 'keşke daha önce alsaydım' dedirtecek ürünleri listeledik. İşte 21 Nisan'ın en çok kazandıran indirimleri:

Bu içerik 21.04.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Mutfaklarda Fairy Mucizesi: %40 İndirim!

Bulaşık makinenizin en iyi dostu şimdi çok daha uygun fiyatlı! 45 yıkamalık Fairy Kapsül, 661 TL yerine %40 indirimle 399 TL. Bu fırsatı kaçırmamak için elinizi çabuk tutun!

Fairy Mucize Bulaşık Makinesi Deterjanı (45 Yıkama)

Stil Sahibi Detaylar: Casio Klasik

Zamansız bir tasarım arayanlar için! Casio'nun bu şık gri kol saati, %21 indirimle 1.700 TL yerine 1.347,22 TL. Hem günlük hem de resmi kombinlerin en iyi tamamlayıcısı.

Casio MTP-V001D-7BUDF Kol Saati

Spora Enerji Kat: Under Armour Charged Surge 4

Performans ve konforu bir arada arayan erkekler için! Under Armour’un bu iddialı spor ayakkabısı, haftanın en çok ilgi gören spor ürünleri arasında yerini aldı.

Under Armour UA Charged Surge 4 Erkek Spor Ayakkabı

English Home'da 4 Al 3 Öde Şenliği!

Evini düzenlemeyi sevenler için harika bir kampanya! Bambu ve ahşap kapaklı dekoratif saklama kutuları 4 al 3 öde avantajıyla evinin her köşesine şıklık katmaya hazır.

English Home Bambu Ahşap Kapaklı Organizer

Siyah Noktalara Elveda: Yves Rocher Arındırıcı Kömür Maske

Cildinizin derinlemesine nefes almaya ihtiyacı mı var? Doğanın arındırıcı gücü olan bitkisel kömürle zenginleştirilmiş bu maske, gözenekleri derinlemesine temizliyor ve sebum dengesini sağlıyor. 

Sepete özel fiyat 509,92 TL.

Yves Rocher Arındırıcı Siyah Nokta Karşıtı Kömür Maske 75ml

La Roche Posay Ürünlerinde Sepette %25 İndirim!

Cildiniz yorulduğunda, tahriş olduğunda veya neme ihtiyaç duyduğunda imdadınıza koşan o 'sihirli' krem! Zengin ve yatıştırıcı formülüyle cilt bariyerini onarmaya yardımcı olan Cicaplast B5+, sadece bir krem değil, cildinizin iyileşme sürecini hızlandıran bir bakım uzmanı. 

849,90 TL. 

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+ Onarıcı ve Yatıştırıcı Bakım Kremi 40 ml

Fropie ile Lezzetli ve Sağlıklı Atıştırmalık

Kakaolu fındık kremasında %50 indirim şoku! 589 TL yerine sadece 295 TL. Kahvaltıların veya tatlı krizlerinin en lezzetli ve hesaplı yolu bu!

Fropie Kakaolu Fındık Kreması

Sokak Stiline Dev İndirim: VOID Oversize Şort

Premium nakış detaylarıyla göz dolduran VOID oversize şortlarda %50 indirim! 799 TL yerine 399 TL. Yazın habercisi olan bu şık parçayı kaçırma.

VOID Premium Nakış Detaylı Oversize Şort

Protein Ocean ile Enerji Depola!

Antrenman öncesi veya öğün aralarında vazgeçilmezin olacak Protein Bar Karma Kutu, şimdi avantajlı fiyatıyla 249 TL. Protein ihtiyacını lezzetle karşıla!

Protein Ocean Protein Bar Karma Kutu

Spa Konforunu Evine Taşı: Afra Elite Bornoz

Krem rengin sadeliği ve pike dokusunun yumuşaklığı... Afra Elite serisi kadın bornoz, 1.700 TL yerine 1.275 TL. Banyonuzun havasını anında değiştirecek bu kaliteyi kaçırmayın.

Afra Elite Serisi Kadın Pike Bornoz Krem

