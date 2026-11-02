Bugün İndirimde Neler Var? 2 Kasım 2026 Günün Fırsatları
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Stanley termos ve Philips LatteGo'daki dip fiyatlardan UGG bot indirimine, Flormar ve Altınyıldız kuponlarından Philips Lumea fırsatına kadar günün öne çıkan tekliflerini sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.
Bu içerik 2.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Stanley Classic Legendary 1.4 litre vakumlu termos son 365 günün en düşüğü net 1.999,99 TL!
Philips 5500 Serisi LatteGo tam otomatik espresso makinesi son 365 günün en düşüğü net 21.088,99 TL!
Tchibo Feine Milde 500 gr çekirdek kahve 1.199,00 TL'den 799,00 TL'ye düştü!
Bade Natural soğuk sıkım %100 saf hint yağı ile kaş, kirpik ve saçlara doğal bakım!
Altınyıldız Classics Erken Kasım: AC150 kodu, polar-sweatshirtler 449 TL ve montlar 1.549 TL'den başlayan fiyatlarla!
Lancome kozmetik ve parfümlerde %45'e varan indirim!
Flormar Kasım indirimleri başladı: Sepette %30 indirim ve KASIM100 koduyla ek 100 TL!
Miniso Sanrio lisanslı paslanmaz çelik çocuk matarası 899,99 TL yerine net 649,99 TL!
Züber Dev Erken Kasım: %50'ye varan indirimler, sepet kuponları ve kasa önü çikolata fırsatları!
UGG Classic Ultra Mini taba kadın bot sepete özel 14.999 TL yerine net 12.749,15 TL!
Puma Caven 2.0 Tdp erkek beyaz sneaker 4.999,00 TL'den 3.749,99 TL'ye düştü!
Philips Lumea 7000 Serisi IPL lazer epilasyon cihazı 16.999 TL'den 9.999,00 TL'ye düştü!
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