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Bugün İndirimde Neler Var? 2 Kasım 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 2 Kasım 2026 Günün Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
02.11.2026 - 11:24
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Stanley termos ve Philips LatteGo'daki dip fiyatlardan UGG bot indirimine, Flormar ve Altınyıldız kuponlarından Philips Lumea fırsatına kadar günün öne çıkan tekliflerini sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.

Bu içerik 2.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Stanley Classic Legendary 1.4 litre vakumlu termos son 365 günün en düşüğü net 1.999,99 TL!

Stanley Classic Legendary 1.4 litre vakumlu termos son 365 günün en düşüğü net 1.999,99 TL!

Göz alıcı Rose Quartz rengi, çift cidarlı paslanmaz çelik yalıtımı ve saatler süren sıcak/soğuk tutma performansıyla 2.518,99 TL yerine son bir yılın en iyi fiyatıyla %21 indirimde.

STANLEY Classic Legendary 1.4 Litre Pembe Kuvars Paslanmaz Çelik Vakumlu Termos

Philips 5500 Serisi LatteGo tam otomatik espresso makinesi son 365 günün en düşüğü net 21.088,99 TL!

Philips 5500 Serisi LatteGo tam otomatik espresso makinesi son 365 günün en düşüğü net 21.088,99 TL!

Tek dokunuşla ipeksi süt köpüklü kahveler hazırlayan borusuz LatteGo haznesi ve yanında hediye kahve yağı çözücü tabletiyle (CA6704/10) 22.199,00 TL yerine son bir yılın dip fiyatında.

Philips 5500 Serisi EP5547/90 LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi Seti

Tchibo Feine Milde 500 gr çekirdek kahve 1.199,00 TL'den 799,00 TL'ye düştü!

Tchibo Feine Milde 500 gr çekirdek kahve 1.199,00 TL'den 799,00 TL'ye düştü!

Hafif kavrumu, dengeli asiditesi ve kadifemsi içimiyle filtre kahve ve tam otomatik makineler için mükemmel bir lezzet sunan çekirdek kahve %33 indirimle kahve köşelerinde yerini alıyor.

Tchibo Feine Milde 500 Gr Çekirdek Kahve

Bade Natural soğuk sıkım %100 saf hint yağı ile kaş, kirpik ve saçlara doğal bakım!

Bade Natural soğuk sıkım %100 saf hint yağı ile kaş, kirpik ve saçlara doğal bakım!

Soğuk sıkım yöntemiyle tüm biyoaktif değerleri korunan, saç diplerini, kaşları ve kirpikleri derinlemesine besleyip gürleştiren 100 ml saf formül avantajlı fiyatta.

Bade Natural %100 Saf Soğuk Sıkım Hint Yağı 100 ml

Altınyıldız Classics Erken Kasım: AC150 kodu, polar-sweatshirtler 449 TL ve montlar 1.549 TL'den başlayan fiyatlarla!

Altınyıldız Classics Erken Kasım: AC150 kodu, polar-sweatshirtler 449 TL ve montlar 1.549 TL'den başlayan fiyatlarla!

Kış sezonunun kurtarıcısı yumuşacık sweatshirt ve polarlarda 449 TL, sıcak tutan kaliteli montlarda 1.549 TL başlangıç fiyatlarına ek olarak AC150 indirim koduyla sepette ekstra kazanç sağlanıyor.

Altınyıldız Classics Erkek Giyim ve Dış Giyim Koleksiyonu

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Lancome kozmetik ve parfümlerde %45'e varan indirim!

Lancome kozmetik ve parfümlerde %45'e varan indirim!

Favori 30 ml ikonik parfümler 4.450 TL yerine net 2.999 TL'ye inerken; tüm kapatıcılar 1.699 TL ve tüm maskaralar 1.899 TL özel sabit fiyatıyla makyaj çantalarını dolduruyor.

Lancome Parfüm ve Makyaj Koleksiyonu

Flormar Kasım indirimleri başladı: Sepette %30 indirim ve KASIM100 koduyla ek 100 TL!

Flormar Kasım indirimleri başladı: Sepette %30 indirim ve KASIM100 koduyla ek 100 TL!

En sevilen dudak, ten ve göz makyajı favorilerinde 800 TL ve üzerine uygulanan %30 indirime ek KASIM100 kupon koduyla anında ekstra 100 TL sepet avantajı sunuluyor.

Flormar Makyaj ve Kozmetik Koleksiyonu

Miniso Sanrio lisanslı paslanmaz çelik çocuk matarası 899,99 TL yerine net 649,99 TL!

Miniso Sanrio lisanslı paslanmaz çelik çocuk matarası 899,99 TL yerine net 649,99 TL!

800 ml kapasitesi, paslanmaz çelik gövdesi, sızdırmaz kapaklı pipeti ve kolay taşınabilir askısıyla çocukların okul çantalarına renk katan matara %28 indirimle satışta.

MINISO Sanrio Lisanslı Pipetli ve Askılı Paslanmaz Çelik Matara 800 ml

Züber Dev Erken Kasım: %50'ye varan indirimler, sepet kuponları ve kasa önü çikolata fırsatları!

Züber Dev Erken Kasım: %50'ye varan indirimler, sepet kuponları ve kasa önü çikolata fırsatları!

Katkısız atıştırmalıklarda indirime ek seçili ürünlerde 800 TL üzerine 200 TL, tüm ürünlerde 1.500 TL üzerine 250 TL indirim uygulanırken, Züber Çikolata kasa önü sürpriz fırsatlarla sepetlere ekleniyor.

Züber Sağlıklı Atıştırmalık ve Çikolata Koleksiyonu

UGG Classic Ultra Mini taba kadın bot sepete özel 14.999 TL yerine net 12.749,15 TL!

UGG Classic Ultra Mini taba kadın bot sepete özel 14.999 TL yerine net 12.749,15 TL!

Kış kombinlerinin en popüler kült modeli %100 hakiki süet sayası, yumuşacık sıcak yün astarı ve ikonik Chestnut rengiyle sepete özel net indirim fırsatıyla alıcılarını bekliyor.

UGG W Classic Ultra Mini Chestnut Kadın Bot

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Puma Caven 2.0 Tdp erkek beyaz sneaker 4.999,00 TL'den 3.749,99 TL'ye düştü!

Puma Caven 2.0 Tdp erkek beyaz sneaker 4.999,00 TL'den 3.749,99 TL'ye düştü!

Zamansız retro basketbol silüeti, yumuşak SoftFoam+ konforlu taban yastıklaması ve temiz beyaz çizgisiyle her tarza uyum sağlayan sneaker %25 indirimde.

Puma Caven 2.0 Tdp Erkek Beyaz Sneaker

Philips Lumea 7000 Serisi IPL lazer epilasyon cihazı 16.999 TL'den 9.999,00 TL'ye düştü!

Philips Lumea 7000 Serisi IPL lazer epilasyon cihazı 16.999 TL'den 9.999,00 TL'ye düştü!

Vücut ve yüz için geliştirilen 2 özel başlığı, hassas tüy kısaltıcı hediyesi ve şık taşıma çantasıyla evde profesyonel ve kalıcı pürüzsüzlük sunan cihaz tam 7.000 TL indirimle satışta.

Philips Lumea 7000 Serisi BRI921/00 IPL Tüy Alma Cihazı Seti

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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