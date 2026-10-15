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Bugün İndirimde Neler Var? 15 Ekim 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 15 Ekim 2026 Günün Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
15.10.2026 - 12:38
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Emsan tencere setindeki yarı yarıya düşüşten Puma sneaker fırsatına, Robeve şarjlı masaj aletinden Flormar ve Dilvin kuponlarına kadar günün en cazip tekliflerini sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.

Bu içerik 15.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Emsan Belen 8 parça çelik tencere seti gümüş rengiyle son 365 günün en düşüğü net 2.499,00 TL!

Emsan Belen 8 parça çelik tencere seti gümüş rengiyle son 365 günün en düşüğü net 2.499,00 TL!

Yüksek kaliteli paslanmaz çelik gövdesi, ısıyı homojen dağıtan tabanı ve cam kapaklarıyla her türlü yemeği sağlıkla pişiren 8 parçalık set 4.999,00 TL yerine %50 indirimle satışta.

Emsan Belen 8 Parça Çelik Tencere Seti Gümüş

Levi's Core Zip Up erkek fermuarlı kapüşonlu sweatshirt son 365 günün en düşüğü net 1.878,81 TL!

Levi's Core Zip Up erkek fermuarlı kapüşonlu sweatshirt son 365 günün en düşüğü net 1.878,81 TL!

Yumuşak pamuk karışımlı dokusu, tam boy fermuarı ve zamansız göğüs logosuyla sonbahar kombinlerinin en rahat parçası 2.455,96 TL yerine avantajlı fiyatta.

Levi's Core Zip Up Erkek Fermuarlı Hoodie

Victorinox Swiss Classic 11 cm tırtıklı yeşil domates bıçağı hızlı satan fırsatta net 390,15 TL!

Victorinox Swiss Classic 11 cm tırtıklı yeşil domates bıçağı hızlı satan fırsatta net 390,15 TL!

İsviçre kalitesinde ultra keskin tırtıklı paslanmaz çelik namlusu ve ergonomik yeşil sapıyla domates, sebze ve meyveleri ezmeden pürüzsüzce dilimleyen kült mutfak yardımcısı.

Victorinox Swiss Classic 11 cm Tırtıklı Domates Bıçağı Yeşil

Puma Turino II OG spor ayakkabı son 90 günün en düşüğü %56 indirimle net 1.685,00 TL!

Puma Turino II OG spor ayakkabı son 90 günün en düşüğü %56 indirimle net 1.685,00 TL!

Puma Turino II OG Spor Ayakkabı

PAEN Premium Basic unisex kapüşonlu sweatshirt çifte indirim ve kupon avantajıyla yayında!

PAEN Premium Basic unisex kapüşonlu sweatshirt çifte indirim ve kupon avantajıyla yayında!

Geniş ve rahat basic kalıbı, yumuşacık kumaşıyla 1.999,00 TL yerine %50 indirimle 999,50 TL'ye inerken sepette 3 al 2 öde fırsatı ve onedio10 koduyla ek %10 indirim sağlıyor.

PAEN Premium Basic Unisex Hoodie

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Penti pijama koleksiyonunda '2 Al 1 Öde' rahatlığı başladı!

Penti pijama koleksiyonunda '2 Al 1 Öde' rahatlığı başladı!

Sevimli desenleri, yumuşacık nefes alan pamuklu kumaşı ve uzun kollu rahat kalıbıyla çocukların uykusuna konfor katan Penti kız çocuk pijama takımı gibi seçili modellerde 2 alana 1'i hediye.

Penti Kız Çocuk Kindly Friends Pamuklu Uzun Kollu 2'li Pijama Takımı

Omo Express Fresh kötü koku karşıtı sıvı çamaşır deterjanı 840 ml net 163,52 TL!

Omo Express Fresh kötü koku karşıtı sıvı çamaşır deterjanı 840 ml net 163,52 TL!

Kısa programlarda bile derinlemesine hijyen sağlayan, kötü kokuları hapsedip giysilere ferahlık kazandıran formülüyle renkliler ve beyazlar için 215,90 TL yerine indirimde.

Omo Express Fresh Kötü Koku Karşıtı Sıvı Çamaşır Deterjanı 840 ml

Robeve ısıtmalı insan eli hissi veren şarjlı masaj aleti sepete özel net 1.317,42 TL!

Robeve ısıtmalı insan eli hissi veren şarjlı masaj aleti sepete özel net 1.317,42 TL!

Kablo derdi olmadan boyun, omuz, sırt ve bacak bölgelerine yoğurmalı masaj uygulayan, ısıtma fonksiyonuyla kasları gevşeten cihaz 3.874,75 TL yerine sepette büyük avantajla satışta.

Robeve Isıtmalı Şarjlı Yoğurmalı Masaj Cihazı

Dilvin yeni sezon kazak, ceket ve pantolonlarda ''DLV300'' koduyla anında 300 TL indirim!

Dilvin yeni sezon kazak, ceket ve pantolonlarda ''DLV300'' koduyla anında 300 TL indirim!

Sonbahar ve kış trendlerini yakalayan triko kazaklar, şık ceketler ve modern kesim pantolonlarda geçerli ''DLV300'' koduyla 1.500 TL ve üzeri siparişlerde anında 300 TL kupon avantajı.

Dilvin Yeni Sezon Kadın Giyim Koleksiyonu

Züber fıstık ezmelerinde 3 al 2 öde ve ''ONEDİO350'' koduyla 350 TL indirim fırsatı!

Züber fıstık ezmelerinde 3 al 2 öde ve ''ONEDİO350'' koduyla 350 TL indirim fırsatı!

Katkısız, saf ve lezzetli %100 fıstık ezmesi çeşitlerinde sepete eklenen her üç üründen biri hediye gelirken, 1.200 TL ve üzeri alışverişlerde ''ONEDİO350'' koduyla anında 350 TL ek sepet indirimi uygulanıyor.

Züber Fıstık Ezmesi Çeşitleri

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Siveno %100 doğal roll-on çeşitlerinde '3 Al 2 Öde' ve tek fiyat 199,9 TL fırsatı!

Siveno %100 doğal roll-on çeşitlerinde '3 Al 2 Öde' ve tek fiyat 199,9 TL fırsatı!

Cildin gözeneklerini tıkamadan ter kokusuna karşı doğal koruma sağlayan katkısız, saf mineral ve bitki özlü Siveno tekli roll-on çeşitlerinde her 3 üründen 1'i bedava.

Siveno %100 Doğal Roll-On Çeşitleri

Flormar makyaj ürünlerinde 400 TL sepet indirimi ve 400 TL'ye varan kupon!

Flormar makyaj ürünlerinde 400 TL sepet indirimi ve 400 TL'ye varan kupon!

Fondötenlerden rujlara, allıklardan maskaralara tüm favorilerde 800 TL'ye 250 TL, 1.200 TL'ye 400 TL sepet indirimine ek olarak 600'e 100, 900'e 150 ve 1.500 TL'ye 400 TL kupon fırsatı.

Flormar Kozmetik ve Makyaj Koleksiyonu

Miniso Sanrio lisanslı My Melody peluş oyuncakta ''Onedio'' koduyla 250 TL indirim!

Miniso Sanrio lisanslı My Melody peluş oyuncakta ''Onedio'' koduyla 250 TL indirim!

Yumuşacık dokusu, sevimli uyku başlıklı tasarımı ve 25 cm boyutuyla koleksiyoncuların ve hediye arayanların gözdesi olan My Melody peluş 1.599,99 TL fiyatıyla satışta ve tüm ürünlerde geçerli ''Onedio'' koduyla 1.500 TL üzerine net 250 TL kupon avantajı sunuyor.

Miniso Sanrio Lisanslı My Melody Sound Sleep Peluş Oyuncak 25 cm

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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