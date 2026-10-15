Bugün İndirimde Neler Var? 15 Ekim 2026 Günün Fırsatları
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Emsan tencere setindeki yarı yarıya düşüşten Puma sneaker fırsatına, Robeve şarjlı masaj aletinden Flormar ve Dilvin kuponlarına kadar günün en cazip tekliflerini sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.
Bu içerik 15.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Emsan Belen 8 parça çelik tencere seti gümüş rengiyle son 365 günün en düşüğü net 2.499,00 TL!
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Robeve ısıtmalı insan eli hissi veren şarjlı masaj aleti sepete özel net 1.317,42 TL!
Dilvin yeni sezon kazak, ceket ve pantolonlarda ''DLV300'' koduyla anında 300 TL indirim!
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