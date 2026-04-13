Bugün İndirimde Neler Var? 13 Nisan 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
13.04.2026 - 14:30

Yeni haftaya bomba gibi bir giriş yapmaya hazır mısınız? Bugün listemizde fiyatı son 90 günün en dibini gören teknolojik kameralardan, lüks parfümlerdeki dev sepette indirimlere; Penti’nin sütyen günlerindeki tek fiyat fırsatından Levi's'ın efsane 501 modeline kadar yok yok. Bazı fırsatlar sadece bugün için geçerli, stoklar tükenmeden elini çabuk tutan kazanır!

Bu içerik 13.04.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Konforun adresi: New Balance 410 Kadın Koşu Ayakkabısı!

Yürüyüşlerin ve günlük koşuşturmacanın en sadık eşlikçisi! New Balance 410, ayağı yormayan yapısı ve her mevsime uygun tasarımıyla bugüne özel avantajlı fiyatıyla sepetlerde.

4.699,00 TL yerine 4.464,05 TL

New Balance 410 Kadın Koşu Ayakkabı

Banyonuza bahar tazeliği: Anna 3'lü El Havlusu Seti!

Yumuşacık dokusu ve şık tasarımıyla banyonuzun havasını değiştirecek bu set, %35 indirimle listemizde. 465 TL yerine sadece 302,25 TL’ye düşen bu fırsatla kaliteyi uygun fiyata yakalayın.

465 TL yerine 302,25 TL

Anna 3'lü El Havlusu Seti

Güneşten korunmanın en hesaplı yolu: Avene Stick Zones SPF 50+!

Haftanın en büyük kişisel bakım indirimi! Hassas bölgeler için özel geliştirilen SPF 50+ korumalı Avene Stick, tam %60 indirimle 749 TL yerine sadece 300 TL. Çantaya at-çık formuyla bahar güneşine karşı en pratik ve en uygun fiyatlı çözüm bu!

749,00 TL yerine 300,00 TL

Avene Stick Zones Sensible Spf 50+

Yazın en serin şıklığı: ISAORA Bali %52 İndirimde!

Tasarım ve konforun buluştuğu nokta! ISAORA Bali modeli, %52'lik dev bir tasarrufla 4.200 TL yerine tam 2.000 TL'ye indi. Stilinde fark yaratmak isteyen erkekler için günün en karlı tekstil yatırımı.

4.200,00 TL yerine 2.000,00 TL

ISAORA Bali

Retro ruhu sokaklara taşıyın: PUMA Club II Era!

30 günün en düşük fiyatıyla sezonun en havalı sneaker’ı! Klasik retro tasarımıyla her kombine uyum sağlayan bu PUMA modeli, konforu ve şıklığı bir arada arayan kadınlar için günün yıldızı.

2.315,00 TL

PUMA Puma Club II Era Retro Run Spor Ayakkabı

90 günün en düşük fiyatı: Levi's 501 Original Jeans!

Kot pantolonun efsanesi, zamansız Levi's kalitesi! Erkekler için ikonik 501 modeli, son 3 ayın en düşük fiyatı ve %24 tasarrufla listemizde. Yıllarca eskimeyecek bir yatırım yapmak isteyenler için tam zamanı.

2.367,00 TL yerine 1.809,90 TL

Levi's 501 Original Jeans Kot Pantolon

Bebek ve ev güvenliğinde Xiaomi teknolojisi!

90 günün en düşük fiyatı garantisiyle! 360° dönebilen başlığı, gece görüşü ve bebek monitörü özelliğiyle Xiaomi C300 akıllı kamera, evinizin güvenliğini %20 tasarrufla sağlıyor. Teknolojiyi uygun fiyata yakalayın.

1.989,00 TL yerine 1.589,00 TL

Xiaomi Akıllı Kamera C300 1296p

Sepette dev indirim: La Roche Posay Cicaplast Baume B5!

Cildinizin en yakın dostu onarıcı bakım kremi! 100 ml’lik dev boyuyla Cicaplast, sepette %25 indirim fırsatıyla geliyor. Yüz ve vücut için yatıştırıcı etkisiyle bilinen bu kült ürünü stoklamak için harika bir fırsat.

1.509,90 TL yerine 1.132,42 TL

La Roche Posay Cicaplast Baume B5 100ml

%100 Organik Pamuk Rahatlığı: Grimelange Beyaz T-shirt!

Bahar kombinlerinin temel taşı! Grimelange’ın relaxed fit, organik pamuk tişörtü sepette %25 indirimle sadece 276,90 TL. Hem çevre dostu hem de aşırı konforlu bir seçim.

369,20 TL yerine 276,90 TL

GRIMELANGE Jemmy Kadın Organik Pamuk Beyaz T-shirt

Penti Sütyen Günleri Şov: Hepsi Sadece 699 TL!

Konfor ve şıklığı uygun fiyata yakalamanın en iyi yolu! Penti’nin sevilen balensiz, dikişsiz ve görünmez modelleri dahil tüm sütyen seçenekleri tek fiyat fırsatıyla sadece 699 TL.  

1.124,99 TL yerine 699,00 TL

Penti Balensiz Dikişsiz Görünmez Sütyen

Lüksün en cazip hali: Yves Saint Laurent Libre EDP!

Özgürlüğün kokusu şimdi çok daha ulaşılabilir! YSL’in ikonik parfümü Libre 30 ml, sepete özel dev fiyat avantajıyla sizi bekliyor. Kendinizi şımartmak veya unutulmaz bir hediye almak için bugünü değerlendirin.

5.109 TL yerine 3.576,30 TL

Yves Saint Laurent Libre Edp 30 ml Kadın Parfümü

