article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
İndirim Günleri Başlıyor! 11 - 17 Nisan Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
11.04.2026 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 11 - 17 Nisan 2026 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11 - 17 Nisan 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 429,50 TL

  • Doğuş Rize Çayı 1 Kg 239 TL

  • Bal Küpü / Doğuş / Irmak / Nar Toz Şeker 5 Kg 209,50 TL

  • Ovadan Osmancık Pirinç 1 Kg 68,50 TL

  • Yöremce Pilavlık Bulgur 1 Kg 27,50 TL

  • Yöremce Köftelik Bulgur 1 Kg 27,50 TL

  • Öncü Domates Salçası 830 gr 69,50 TL

  • Galli Kornişon Turşu 680 gr 55 TL

  • Nimet Buğday Unu 5 Kg 105 TL

  • Filiz Makarna Çeşitleri 500 gr 25 TL

  • Indomie Noodle Çeşitleri 5'li 72,50 TL

  • Nimet Çikolatalı Kruvasan 300 gr 71,50 TL

Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 199,50 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 179 TL

Gilette Tıraş Bakım Ürünlerinde %50'ye Varan İndirim

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Emotion Balde / Deodorant 200 ml 119 TL

  • Duru Lüks Parfüm Duş Jeli 650 ml 99 TL

  • Duru Body Scrub Duş Jeli Çeşitleri 650 ml 119 TL 

  • Duru Nem Bombası Şampuan 600 ml 89 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ülker Bebe Bisküvisi 1 Kg 143 TL

  • Ülker Pötibör Bisküvi 175 gr 24 TL

  • Ülker Antep Fıstıklı Çikolata 65 gr 75 TL

  • Ülker Fındık Rüyası Çikolata 185 gr 125 TL

  • Ülker Çilekli Sütlü Kare Çikolata 60 gr 49,50 TL

  • Ülker Kekstra Çilekli Kek 150 gr 43 TL

  • Ülker Probis Bisküvi 10x28 gr 63 TL

  • Ülker Çizi Peynirli Kraker 4x70 gr 41 TL

Kahvaltının Yıldızları

Atıştırmanın Yıldızları

16 Nisan 2026 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Flavel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 15.399 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Samsung 70" UHD Smart Tv 42.999 TL

  • Samsung 50' 4K Ultra Smart Led Tv 26.999 TL

  • Onvo 40' Frameless FHD Whale OS 10 QLED Tv 9.599 TL

  • Xiaomi Tv Box 2. Nesil Medya Oynatıcı 3.999 TL

  • Piranha Akım Korumalı 2 USB Type C Uzatma Kablosu 6'lı 469 TL

  • Piranha Tws Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 429 TL

  • Piranha Katlanabilir Ayarlı Dizüstü Bilgisayar ve Tablet Standı 179 TL

Onvo ThermoCooker Çok Fonksiyonlu Akıllı Mutfak Robotu 15.999 TL

  • Onvo Elektrikli Düdüklü Tencere 4.499 TL

  • Kiwi Şarjlı Pratik Rondo 499 TL

  • Sinbo 3 Fonksiyonlu El Blender Seti 1.599 TL

  • Pierre Cardin Kettle 1.299 TL

  • Samsung Cyclone Süpürge 4.899 TL

  • Kiwi Çok Güçlü 4 Başlıklı Masaj Aleti 1.299 TL

  • Onvo Saç Kurutma Makinesi 999 TL

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.999 TL

  • Braun 6'sı 1 Arada Erkek Bakım Kiti 1.499 TL

  • Kiwi Buharlı Ütü 799 TL

Gölgelikli Salıncak 3.999 TL

  • Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL

  • Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 349 TL

  • Taşlı Çakmak 16,95 TL

  • Dağcı Çantası 399 TL

  • 6 Kanat Rüzgarlık 449 TL

  • Çantalı Portatif Ocak 1.099 TL

  • Gaz Kartuşu 227 gr 119 TL

  • Çakmaklı Kartuş Pürmüz Seti 469 TL

  • Turbo Kamp Ocağı 299 TL

  • Kamp Testeresi 279 TL

  • El Yapımı Balta 899 TL

  • Paracord Bileklik 119 TL

  • Gaz Kartuşu 450 gr 219 TL

Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 79.990 TL

  • Volta EV2 Elektrikli Araç 329.990 TL

  • Volta VM6 Elektrikli Moped 59.990 TL

  • Piranha Şarjlı ve Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi 1.499 TL

  • Oto Turbo Fanlı Süpürge 1.399 TL

  • Kask Bölmeli Motosiklet Sırt Çantası 1.199 TL

  • Motor Kaskı 1.999 TL

  • Deepway Lastik Parlatıcı Jel 400 ml 75 TL

  • Deepway Çizik Alıcı Jel Cila 300 ml 59,50 TL

Kütahya Porselen Luz 18 Parça Yemek Takımı 1.999 TL

  • Nehir 36 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 2.399 TL

  • Nehir Çelik Sahan Güveç Set 1.199 TL

  • Hascevher Laviva Prime Sahan Set 3'lü 999 TL

  • LAV Cleo Kase 390 cc 44,50 TL

  • LAV Cleo Kase 620 cc 49,50 TL

  • Sunumluk Tepsi 2'li 94,50 TL

  • Gold Metal Çerezlik 4'lü 94,50 TL

  • Aynalı Kulplu Gold Tepsi 135 TL

  • Akasya Kapaklı Lüsterli Cam Kavanoz 189 TL

  • Kavanoz Seti 3'lü 99,50 TL

  • Baharalık 29,50 TL

  • Cam Desenli Ayaklı Sunum Tepsisi 229 TL

  • 4 Parça Boncuklu Fincan Seti 219 TL

  • Tuzluk Seti 2'li 59,50 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pexma Vision 20 Jant Bisiklet 3.890 TL

  • Dolu Montana 12 V Kumandalı Akülü Araba 11.999 TL

  • Piranha F55 Smart Drone 1.799 TL

  • Işıklı Paten 799 TL

  • Tahta Kaykay 599 TL

  • Triathlon LED Işıklı Katlanabilir Çocuk Scooter'ı 799 TL

  • JWIN 88 Tuşlu Tuş Hassasiyetli Piyano 11.999 TL

  • JWIN 61 Tuşlu Org 1.099 TL

Çocuk Güneş Gözlükleri 199 TL

  • Fiyonklu Toka 49,50 TL

  • Çocuk Para Portföyü 249 TL

  • Kız / Erkek Çocuk Soket Çorap 5'li 89 TL

  • Erkek Çocuk Boxer 2'li 109 TL

  • Kız / Erkek Çocuk Tişört 149 TL

  • Juno Atlas Kadın Aksesuralı Terlik 149 TL

  • Juno Erkek Nova Terlik 149 TL

  • Kadın Krinkıl Pijama Takımı 399 TL

  • Kadın İp Askılı Ribana Atlet 119 TL

  • Kadın Ribana Külot 3'lü 179 TL

  • Büyük Boy PP Valiz 1.099 TL

  • Orta Boy PP Valiz 899 TL

  • Küçük Boy PP Valiz 839 TL

  • PP Makyaj Çantası 349 TL

  • Tek Kişilik Alez 349 TL

  • Çift Kişilik Alez 449 TL

Paşabahçe Linka 18 Parça Bardak Takımı 479 TL

Oyuncak Balon Tabancası 159 TL

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

17 Nisan 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!

Arnica Hydra Rain Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi 6.900 TL

  • Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 10.950 TL

  • Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 10.550 TL

  • Arnica Kablolu Dikey Süpürge 1.590 TL

  • Tefal Easygliss Plus Buharlı El Ütüsü 2.990 TL

  • Philips Buharlı Düzleştirici Dikey Ütü 1.890 TL

  • Abdullah Efendi Keyif Türk Kahve Makinesi 1.590 TL

  • Powertec Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 849 TL

  • Emsan XL Çay Makinesi 1.990 TL

  • Arzum Çubuk Blender 1.190 TL

  • Trax Akıllı Boyun Masaj Aleti 490 TL

  • Trax Mini Masaj Aleti 490 TL

  • Trax Postür Düzeltme Cihazı 490 TL

  • Şarjlı Sensörlü Çöp Kovası 799 TL

  • Polosmart Smart Tartı 590 TL

  • Nordica 2'si Bir Arada Saç Sakal Kesme Makinesi 790 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dijitsu 65" QLED Google Tv 23.900 TL

  • RKS RSIII Pro Max 32.500 TL

  • Dijitsu 32' HD Uydu Alıcılı Tv 5.250 TL

  • Philips Tuşlu Cep Telefonu 1.750 TL

  • Imex Ekranlı ANC Kulaklık 549 TL

  • Polosmart Karaoke Mikrofon 699 TL

  • Polosmart Gaming Kulaküstü Kulaklık 649 TL

  • Polosmart Gaming Mouse + Mouse Pad 249 TL

  • Polosmart Çocuk Kulaklığı 399 TL

  • LC Dinazor Çizim Tableti 8,5' 490 TL

  • Globox Sesli ve Yazılı İngilizce Eğitim Seti 590 TL

  • Forever Kedili Silikon Masa Lambası 399 TL

  • Ledolet Ampul 15W 49 TL

  • Panasonic Pil Çeşitleri 4'lü 65 TL

  • Dolunay Gece Lambası 75 TL

Paşabahçe Tek Fiyat Meşrubat Bardağı Çeşitleri 39 TL

  • Chef's Karnıyarık Tencere 22 cm 429 TL

  • Cam Pipet Seti 3'lü 45 TL

  • Bambu Sunum Tabağı Seti 299 TL

  • Paşabahçe Gala Ayaklı Çay Bardağı 4'lü 199 TL

  • Colorina Cam Saklama Kabı 3'lü 99 TL

  • Chef's Kızartma Tenceresi 22 cm 419 TL

  • Decolove Bambu Çamaşır Sepeti Çeşitleri 429 TL

  • Decolove Bambu Sepet Seti 299 TL

  • Glass in love Cam Kurabiyelik / Şekerlik 219 TL

  • Benante Desenli Kupa 149 TL

  • Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 65 TL

  • Pratik Mandallı Mop 109 TL

  • Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 89 TL

  • Temizlik Seti 219 TL

  • Su Kovası 119 TL

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 119 TL

  • Quick Dish Tüy Toplayıcı 119 TL

  • Banyo Organizeri 139 TL

  • Kaymaz Banyo Taburesi 109 TL

  • Tuvalet Fırçası Çeşitleri 45 TL

  • Tek Fiyat Mutfak / Banyo Ürünleri 29 TL

  • Plastik Ürün Çeşitleri 25 TL

  • Mandal Çeşitleri 39 TL

  • Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 149 TL

Kilitli 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL

  • 20 Jant Bisiklet 5.950 TL

  • 16 Jant Bisiklet 5.450 TL

  • Rookie 3 Tekerlekli Işıklı Scooter 849 TL

  • Corby CX036 Skyline Smart Drone 2.390 TL

  • Avansas Spiralli A5 Bloknote 59 TL

  • Avansas Spiralli A6 Bloknote 39 TL

  • Avansas Daily Fotokopi Kağıdı 135 TL

  • Tick Tükenmez Kalem 3'lü 25 TL

  • Tekerlekli Düzenleyici 219 TL

  • Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 99 TL

  • Toz Alma Aparatı 89 TL

  • Kalorifer Peteği Fırçası 45 TL

  • Kadın Ayakkabı Kutusu 55 TL

  • Erkek Ayakkabı Kutusu 65 TL

  • Ayakkabı Rampası 29 TL

  • Kirli Sepetli Banyo Organizeri 1.799 TL

Kappa Kadın / Erkek Mantar Tabanlı Çift Toka Terlik 239 TL

  • Kadın / Erkek Çift Toka Terlik 109 TL

  • Kadın / Erkek Tek Bantlı Terlik 109 TL

  • Kadın Tek Toka Terlik 109 TL

  • Bay / Bayan Penye Patik Çorap 3'lü 49 TL

  • Kız Çocuk Tül Detaylı Çocuk Çorap 39 TL

  • Kız Çocuk Tütü Etek 169 TL

  • Kurdele 2 cm 49 TL

  • Kurdele 1 cm 27 TL

  • Duvar Süsü Punch Kiti 219 TL

  • Keçe Oyuncak Kiti 65 TL

  • Suda Eriyen Tela 39 TL

  • Mini Amigurumi Kiti 69 TL

  • Saç Kurutma Bonesi 99 TL

  • Tek Kişilik Nevresim Seti 399 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

  • Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 199 TL

  • Yastık Kılıfı 79 TL

  • Silikon Yastık 139 TL

  • Pvc Masa Örtüsü 140x140 cm 115 TL

  • Kaydırmaz Tabanlık 30x100 cm 59 TL

  • Banyo Paspası 65x80 cm 99 TL

  • Banyo Paspas Seti 2'li 369 TL

  • Masa Örtüsü 140x140 cm 75 TL

  • Kurutma Topu 135 TL

  • Kadın Omuz Çantası 399 TL

  • Erkek Ayarlanabilir Mekanizmalı Kemer 339 TL

  • Lotto Erkek Spor Ayakkabı 849 TL

  • Casilli Kaplı Balensiz Dikişsiz Atlet 399 TL

Oyuncak Çeşitleri 99 TL

  • Fisher Price Eğitici Köpekçiğin Uzaktan Kumandası 499 TL

  • Oyun Çadırı 369 TL

  • Ledli Balon Standı 199 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ŞOK 11 Nisan 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

OiOi Silikon Bebek Önlük 349 TL

  • Silikon Bardak 149 TL 

  • 10'lu Silikon Renkli Pipet  149 TL 

  • Silikon Başlıklı Atıştırmalık Kabı 75 TL 

  • Kapaklı Mama Tabağı 169 TL 

  • 3'lü Mama Kaşığı 100 TL 

  • Püre Kaşığı 100 TL 

  • Katlanabilir Koçero 50 TL  

  • 6'lı Bebek ve Çocuk Askısı 50 TL

  • Meyve Rendesi 100 TL 

  • Süt Kupası 50 TL 

  • Dökülmeyen Mama Tabağı 129 TL 

  • Cam Rende 100 TL 

  • Kiwi Çocuk Diş Fırçası 375 TL 

  • Kanz Bebek Atlet Body 75 TL

  • Bebek Kısa Kol Jakarlı Body 89,95 TL 

  • Müslin Panço 139 TL

  • Yetişkin ve Çocuk Klozet Kapağı 299 TL 

  • Esem Işıklı Kız / Erkek Çocuk Terlik 349 TL

İndirimde yer alan anne bebek ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Pilsan Midilli At 599 TL

  • Bultak Saat ve Blok 199 TL 

  • Pelüş Tırtıl 399 TL 

  • Pelüş Dinazor 699 TL 

  • İlk Motosikletim 449 TL

  • Potalı Yuvarlama Kulesi 169 TL 

  • Bultak Otobüs 149 TL 

  • Yürüyüş Arkadaşım 129 TL 

  • Fisher-Price Lisanslı İlk Puzzle 89,95 TL  

  • Rakamlı Yer Karosu 299 TL 

  • Lisanslı Top 129 TL 

  • Fisher-Price Tummy Time Aynalı Aktivite Kitabı 129 TL 

  • Fisher-Price Bebeğimin İlk Zeka Kartları 119 TL

  • Fisher-Price Bul Tak Puzzle 149 TL 

  • Fisher-Price Manyetik Puzzle 169 TL 

  • Fisher-Price Hikaye Kitabı 899 TL 

  • Fisher-Price Eğitici Masalcı Tırtıl 999 TL

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın