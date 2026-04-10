article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Giyim
, Hediye
Bugün İndirimde Neler Var? 10 Nisan 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
10.04.2026 - 09:56

Hafta sonu planları yapılmadan önce bu listeye göz atmak şart! Bugün listemizde yılın en düşük fiyatına inen Philips dikey süpürgeden, kedi sahiplerinin hayatını kurtaracak tam otomatik tuvalete; Zühre Ana’daki '2. Ürün 1 TL' şöleninden bornozlardaki dev indirimlere kadar yok yok. Bazı fırsatlar sadece bugün için geçerli, stoklar tükenmeden elini çabuk tutan kazanır!

Bu içerik 10.04.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yılın en düşük fiyatı: Philips 6000 Serisi Kablosuz Süpürge!

Evinizdeki her köşeyi yorulmadan temizleyin! PowerCyclone 11 teknolojili kablosuz dikey süpürge, yanında orijinal yedek filtresiyle birlikte yılın en iyi fiyatını gördü. %22 tasarruf fırsatıyla ev temizliğinde profesyonel bir döneme geçmenin tam sırası.

14.500 TL yerine 11.324,90 TL

Philips 6000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge + Yedek Filtre

Kedi sahiplerine müjde: Kiwi Akıllı Kendi Kendini Temizleyen Tuvalet!

Konfor hem sizin hem de dostunuz için! 60 litrelik geniş iç hacmi ve koku giderici otomatik sistemiyle Kiwi Pets, yılın en düşük fiyatı garantisiyle listemizde. %20 indirimle kedi bakımını tamamen teknolojiye emanet edin.

14.999,00 TL yerine 11.999,00 TL

Kiwi Tiny KiwiPets Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

Hızlı ve Güçlü: Lenovo IdeaPad Slim 3 Laptop!

Hem ofis hem de okul işleriniz için ince, hafif ve performanslı bir çözüm! Ryzen 3 işlemcisi ve 512GB SSD hafızasıyla dikkat çeken bu Lenovo modeli, avantajlı fiyatıyla bütçe dostu teknoloji arayanların ilk tercihi.

18.749,00 TL

Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Laptop

Kremi Dudak Bakımında "3 Al 2 Öde" Çılgınlığı!

Dudaklarınıza bahar gelsin! Peptit, seramid ve E vitamini desteğiyle dudakları neme doyuran Kremi Lip Balmlarda (Peach, Pembe Nude) beklenen 3 Al 2 Öde kampanyası devam ediyor. Hem parlatıcı hem de bakım yapan bu seriyi mutlaka deneyin.

Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm Serisi

Schafer Çelik Termosta Sepete Özel Dev İndirim!

İçecekleriniz 12 saat boyunca ilk anki ısısını korusun! 2 litrelik geniş hacmi ve şık Inox tasarımıyla Schafer çelik termos, 1.212 TL yerine sepete özel neredeyse yarı fiyatına, 649 TL’ye düşüyor. Kamp ve piknik sezonu için kaçmaz!

Schafer Kitchen House 2 Litre Çelik Termos

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doğanın Saf Kaynağı: Mayi İyotlu İnce Kaynak Tuzu!

Mutfakta kaliteye ve doğallığa önem verenler buraya! 2000 gramlık dev paketiyle Mayi Kaynak Tuzu, 550 TL yerine sepete özel 357,50 TL. Mineral zengini bu lezzetle yemeklerinizin tadını artırın.

Mayi Tuz İyotlu İnce Kaynak Tuzu 2000 gr

Bingo Kapsülde Sepet Fırsatı: Pro Max Performansı!

Bulaşıklarınızda kusursuz temizlik ve parlaklık! 60 adetlik akıllı kapsül Pro Max tabletler, 435 TL yerine sepete özel 326,92 TL. Mutfak giderlerini düşürmek isteyenler için tam stok yapmalık bir paket.

Bingo Akıllı Kapsül Pro Max Bulaşık Tableti 60 Adet

Zühre Ana’da İnanılmaz Fırsat: 2. Ürün Sadece 1 TL!

Bahar detoksuna başlamanın en ekonomik yolu! Bromelain ve ananas içeren meşhur detoks şurubu başta olmak üzere tüm Zühre Ana ürünlerinde 2. ürün sadece 1 TL. Stokları yenilemek ve kendinize bir iyilik yapmak için bu fırsatı kaçırmayın.

Zühre Ana Bromelain Ananas İçeren Detox Şurubu

Siyah Noktalara Son: Mjcare Burun Bandı %50 İndirimde!

Derinlemesine arınmış ve sıkılaşmış gözenekler için Mjcare uzmanlığı! 5'li burun bandı seti tam yarı fiyatına, 224 TL yerine 112,45 TL. Haftalık bakım rutininizin en etkili parçası olmaya aday.

Mjcare Siyah Nokta ve Gözenek Bakımı İçin Burun Bandı

Afra Elite Serisi Bornozlarda Bahar İndirimi!

Banyonuzun havasını değiştirecek şıklık ve kurulanmanın en yumuşak hali! Afra Elite serisi yeşil pike bornoz ve diğer tüm modellerde fiyatlar 1275 TL'den başlıyor. Kaliteli dokusuyla kendinizi şımartın.

Afra Elite Serisi Kadın Pike Bornoz Yeşil

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekolojik Temizlik: Taby Mutfak Temizleyici Tablet!

Hem çevreyi hem bütçenizi koruyun! Mutfak temizleyici başlangıç seti, sepette ekstra %15 indirimle geliyor. Tablet formundaki bu yenilikçi temizleyiciyle plastik atık miktarınızı azaltırken pırıl pırıl bir mutfağa sahip olun.

399,90 TL

Taby Mutfak Temizleyici Başlangıç Seti

Cosmed ile Çift Aşama Temizlikte 2. Ürüne %20 Fırsatı!

Cilt temizliğinde uzman dokunuşu! Atopia Cleansing Oil ile cildinizi güneş kremi ve makyaj kalıntılarından derinlemesine arındırın. Cosmed ürünlerinde geçerli 2. ürüne %20 indirimle bakım rutininizi avantajlı bir şekilde tamamlayın.

COSMED Atopia Cleansing Oil 200 ML

C Vitamini Desteği: Msm & Vitamin C 30 Saşe!

Bağışıklığınızı desteklemek için pratik bir çözüm! Metilsülfonilmetan ve C vitamini içeren 30 saşelik bu takviye edici gıda, 600 TL yerine indirimli olarak 550,00 TL. Günlük enerji ve sağlık desteğiniz için ideal.

Msm & Vitamin C 30 Saşe Takviye Edici Gıda

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın