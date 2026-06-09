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Bu Zorlu Testte Metal Alt Türleri Hakkındaki Bilgini Ölçüyoruz!

etiket Bu Zorlu Testte Metal Alt Türleri Hakkındaki Bilgini Ölçüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
09.06.2026 - 22:01
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Biliyorsun ki metal dünyası tek bir türden ibaret değil; her alt türün kendine özgü bir tarzı ve tarihi var. Peki sen metalin bu derin dünyasına gerçekten ne kadar hakimsin? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇

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1. Aşağıdakilerden hangisi melodic death metal türünde müzik yapan bir gruptur?

2. Djent akımının öncülerinden sayılan grup hangisidir?

3. Funeral doom metal hangi özelliğiyle öne çıkar?

4. Hangisi grindcore türünün öncülerinden biridir?

5. Pig squeal vokal tekniği en çok hangi türde görülür?

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6. NWOBHM neyin kısaltmasıdır? 🤔

7. Aşağıdaki gruplardan hangisi atmospheric black metal ile ilişkilendirilir?

8. War metal olarak da anılan alt tür, aşağıdakilerden hangisine daha yakındır?

9. Aşağıdaki alt türlerden hangisinde slam riff kullanımı daha yaygındır?

Sen henüz başlangıç seviyesindesin...

Senin metal müziğe ilgin var ama alt türler konusunda kafan biraz karışık gibi görünüyor. Çünkü bu dünya sadece birkaç grup bilmekten ibaret değil; türlerin yapısını, karakteristik özelliklerini ve birbirinden nasıl ayrıldığını da bilmek gerekiyor. Bu testte zorlanmış olman gayet normal çünkü bazı sorular gerçekten detaylı bilgi istiyor. Muhtemelen daha bilindik türleri dinliyorsun ve derinlere pek inemedin. Bu kötü bir şey değil, sonuçta metal dünyası oldukça geniş. Yeni türler keşfetmek için güzel bir başlangıç noktasındasın.

Metal alt türlerine hakim sayılırsın!

Bu skor, metal müzik konusunda güçlü bir bilgi birikimine sahip olduğunu gösteriyor. Alt türlerin temel farklarını biliyorsun ve büyük ihtimalle dinleme alışkanlığın da buna göre şekillenmiş. Daha teknik sorular seni zorlamış olabilir ama bu oldukça normal. Çünkü metal alt türleri bazen insana karışık gelebiliyor. Yine de genel tabloya baktığımızda bu konuda oldukça iyi bir seviyedesin. Birkaç türü daha kurcalarsan üst seviyeye çok rahat çıkarsın.

Sen bu alanda çok iyisin!

Bu skoru yapmak gerçekten bilgi ister! Görünüşe bakılırsa sen metal alt türlerini sadece isim olarak değil, özellikleriyle birlikte biliyorsun. Türlerin temsilcileri, vokal yapısı, tarihsel gelişimi ve temel farkları konusunda oldukça bilgilisin. Çünkü metal senin için yalnızca müzik türü değil, bir yaşam tarzı! Bu yüzden bu test sana kolay bile gelmiş olabilir. Fazla söze gerek yok, tebrikler! 👏

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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