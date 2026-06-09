Bu Zorlu Testte Metal Alt Türleri Hakkındaki Bilgini Ölçüyoruz!

Senin metal müziğe ilgin var ama alt türler konusunda kafan biraz karışık gibi görünüyor. Çünkü bu dünya sadece birkaç grup bilmekten ibaret değil; türlerin yapısını, karakteristik özelliklerini ve birbirinden nasıl ayrıldığını da bilmek gerekiyor. Bu testte zorlanmış olman gayet normal çünkü bazı sorular gerçekten detaylı bilgi istiyor. Muhtemelen daha bilindik türleri dinliyorsun ve derinlere pek inemedin. Bu kötü bir şey değil, sonuçta metal dünyası oldukça geniş. Yeni türler keşfetmek için güzel bir başlangıç noktasındasın.