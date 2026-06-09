Bu Zorlu Testte Metal Alt Türleri Hakkındaki Bilgini Ölçüyoruz!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Biliyorsun ki metal dünyası tek bir türden ibaret değil; her alt türün kendine özgü bir tarzı ve tarihi var. Peki sen metalin bu derin dünyasına gerçekten ne kadar hakimsin? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Aşağıdakilerden hangisi melodic death metal türünde müzik yapan bir gruptur?
2. Djent akımının öncülerinden sayılan grup hangisidir?
3. Funeral doom metal hangi özelliğiyle öne çıkar?
4. Hangisi grindcore türünün öncülerinden biridir?
5. Pig squeal vokal tekniği en çok hangi türde görülür?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. NWOBHM neyin kısaltmasıdır? 🤔
7. Aşağıdaki gruplardan hangisi atmospheric black metal ile ilişkilendirilir?
8. War metal olarak da anılan alt tür, aşağıdakilerden hangisine daha yakındır?
9. Aşağıdaki alt türlerden hangisinde slam riff kullanımı daha yaygındır?
Sen henüz başlangıç seviyesindesin...
Metal alt türlerine hakim sayılırsın!
Sen bu alanda çok iyisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın