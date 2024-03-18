Bu Vergi Testinten Geçebilecek misin?
Bu Vergi Testinten Geçebilecek misin?
Finans dünyasına fazlasıyla hakimim, bana sorulan soruları hızlıca yanıtlayabilirim diyorsan bu teste!
Bakalım bu vergi testinden geçebilecek misin?
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1. İlk soruyla başlayalım! Vergilerin toplumsal amaçları arasında hangisi bulunmaz?
2. Gelir vergisi genellikle hangi prensibe dayanarak alınır?
3. Katma Değer Vergisi (KDV), hangi aşamalarda alınır?
4. Vergi kaçınılmaz bir yük olmasına rağmen, hükümetler neden vergi indirimleri veya muafiyetler uygular?
5. Vergi indirimleri, vergi mükelleflerinin genellikle hangi durumları için uygulanır?
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6. Vergi adaleti kavramı hangi prensibe dayanır?
7. Vergi kaçakçılığı ile mücadele etmek için hükümetler hangi yöntemleri kullanabilir?
8. Bir ülkenin bütçe açığı olduğunda hükümetin finansmanı için aşağıdakilerden hangisi muhtemelen artırılabilir?
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