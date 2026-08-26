Bu Testi Yalnızca Gerçek Manifest Hayranları Bitirebilecek!
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Manifest hayranları buraya! Manifest hakkında ne kadar bilgilisin? Onları ne kadar tanıyorsun? Zaten bu testi çözmeye başladıysan onları çok iyi tanıyor olman gerek!
Hadi bakalım, göster hünerlerini!
İçeriğin Devamı Aşağıda
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1. Manifest grubu hangi yıl ve hangi yapım şirketi çatısı altında kurulmuştur?
2. Aşağıdakilerden hangisi Big5 Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden biri değildir?
3. Biraz zorlaştıralım: İTÜ Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi olan üye kimdir?
4. Yarışmanın konsepti gereği 5 kişi planlanıp final gecesinde sürpriz bir kararla gruba sonradan dahil edilen altıncı üye kimdir?
5. "Hileli" şarkılarında kiminle düet yaptılar diye sorsak?
6. İlk stüdyo albümlerinde kaç şarkı var?
7. Albümün çıktığı ilk gün Spotify Türkiye listelerinde ikinci ve üçüncü sıraya yerleşen iki Manifest şarkısı hangileridir?
8. Geçmişinde profesyonel buz pateni sporuyla ilgilenen üye kimdir?
Tebrikler, bütün soruları doğru cevapladın!
Bilemedin, tekrar dener misin?
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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