Bu Testi Yalnızca Gerçek Charli xcx Hayranları Bitirebilecek!
Müzik dünyasında hak ettiği değeri, son çıkardığı albümden sonra görmeye başlayan Charli xcx hakkında ne kadar bilgili olduğunu öğrenmek istiyoruz. Eğer Charli xcx hayranı isen bu testi bir çırpıda bitirebilirsin!
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Basit bir soru ile başlayalım: Charli xcx'in tam adı bunlardan hangisi?
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Devam edelim! Charli xcx'in sahne adı nereden geliyor?
Güzel! Hangi yaşta müzik kariyerine ilk adımını attı diye sorsak?
Müzik kariyerine başladığı zaman yazdığı şarkıları nerede paylaşmıştı?
Harika! Charli'nin annesi nereli, biliyor musun?
Bunu bilir misin? Charli XCX’in müzikle ilgili özel nörolojik özelliği nedir?
Harika! Peki Charli xcx, bu ödüllerden hangisini henüz kazanmadı?
Charli'nin hayranları hangi fandom ismini kullanıyor?
Charli, pandemi döneminde hayranlarıyla beraber hangi albümü hazırlamıştı?
Tebrikler, bütün soruları doğru yanıtladın. İşte gerçek bir Charli's Angel!
Bilemedin, tekrar dener misin?
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