Bu Test Seni Metal Arşivinin Derinliklerine Götürecek!
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Metal müziği yalnızca dinleyip geçiyorsan biraz geride kalmış olabilirsin. Bu testte işin biraz daha derinine ineceğiz. Hazırsan metal arşivlerinin tozlu raflarında kısa ama zorlu bir yolculuğa çıkıyoruz! 👇
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1. Hangisi Almanya'da düzenlenen ve dünyanın en büyük metal festivallerinden biri olarak kabul edilir?
2. Grammy tarihinde "En İyi Metal Performansı" ödülünü kazanan ilk grup hangisidir?
3. "The Sound of Perseverance" hangi grubun son stüdyo albümüdür?
4. Black Metal tarihindeki meşhur Helvete plak dükkanı hangi şehirde bulunuyordu?
5. Aşağıdaki albümlerden hangisi Göteborg Melodic Death Metal sahnesinin temel taşlarından biri kabul edilir?
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6. "Number of the Beast" albümünde vokalde kim vardır?
7. Aşağıdaki gruplardan hangisi "Big Four of Thrash Metal" içerisinde yer almaz?
8. Aşağıdaki gruplardan hangisi New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM) hareketinin parçası değildir?
9. 1995 yılında yayımlanan ve birçok kişi tarafından senfonik black metalin dönüm noktalarından biri kabul edilen "Stormblåst" albümü hangi gruba aittir?
10. Aşağıdaki gruplardan hangisi "Peaceville Three" olarak bilinen üçlü içerisinde yer almaz?
Metal müzik tarihiyle yeni tanışıyorsun...
Metalin derinliklerinde kaybolmuşsun...
Ansiklopedi gibisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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