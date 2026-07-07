Bu Test Seni Metal Arşivinin Derinliklerine Götürecek!

Sen belli ki sadece şarkıları dinleyip geçmiyorsun. Grup üyeleri değişmiş mi, hangi albüm ne zaman kaydedilmiş, hangi festivalde hangi gruplar çıkıyor gibi detaylarla da ilgileniyorsun. Testteki soruların büyük kısmını doğru yaptıysan metal kültürüne ciddi zaman ayırmışsın demektir. Yine de bazı sorular seni biraz şaşırtmış ama hiç de fena değilsin. Metal dünyası öyle bir yer ki, yıllardır dinleyen biri bile yeni bir şey öğrenebiliyor. Kısacası sen bu arşivi çoktan taramışsın, şimdi daha derinlere doğru ilerliyorsun.