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Bu Test Seni Metal Arşivinin Derinliklerine Götürecek!

etiket Bu Test Seni Metal Arşivinin Derinliklerine Götürecek!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
07.07.2026 - 22:01
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Metal müziği yalnızca dinleyip geçiyorsan biraz geride kalmış olabilirsin. Bu testte işin biraz daha derinine ineceğiz. Hazırsan metal arşivlerinin tozlu raflarında kısa ama zorlu bir yolculuğa çıkıyoruz! 👇

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1. Hangisi Almanya'da düzenlenen ve dünyanın en büyük metal festivallerinden biri olarak kabul edilir?

2. Grammy tarihinde "En İyi Metal Performansı" ödülünü kazanan ilk grup hangisidir?

3. "The Sound of Perseverance" hangi grubun son stüdyo albümüdür?

4. Black Metal tarihindeki meşhur Helvete plak dükkanı hangi şehirde bulunuyordu?

5. Aşağıdaki albümlerden hangisi Göteborg Melodic Death Metal sahnesinin temel taşlarından biri kabul edilir?

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6. "Number of the Beast" albümünde vokalde kim vardır?

7. Aşağıdaki gruplardan hangisi "Big Four of Thrash Metal" içerisinde yer almaz?

8. Aşağıdaki gruplardan hangisi New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM) hareketinin parçası değildir?

9. 1995 yılında yayımlanan ve birçok kişi tarafından senfonik black metalin dönüm noktalarından biri kabul edilen "Stormblåst" albümü hangi gruba aittir?

10. Aşağıdaki gruplardan hangisi "Peaceville Three" olarak bilinen üçlü içerisinde yer almaz?

Metal müzik tarihiyle yeni tanışıyorsun...

Tamam, dürüst olalım, bu testte bazı sorular gerçekten zordu. 'Metal dinliyorum ama bunları nereden bileyim?' diye düşünüyor olabilirsin. İşte metal dinlemekle metalci olmak arasındaki o ince çizgi bu! Sonuçta herkes durup dururken Peaceville Three üyelerini veya Grammy tarihindeki ilk metal ödülünü ezberlemiyor. Sen daha çok müziğin kendisine odaklanan taraftasın gibi görünüyor. Belki sevdiğin grupları açıp dinliyor, ama işin perde arkasına pek bakmıyorsun. Metal tarihi, keşfettikçe daha da ilginçleşen bir dünya Bir gün kendini gece yarısı Norveç black metal belgeseli izlerken bulursan şaşırma!

Metalin derinliklerinde kaybolmuşsun...

Sen belli ki sadece şarkıları dinleyip geçmiyorsun. Grup üyeleri değişmiş mi, hangi albüm ne zaman kaydedilmiş, hangi festivalde hangi gruplar çıkıyor gibi detaylarla da ilgileniyorsun. Testteki soruların büyük kısmını doğru yaptıysan metal kültürüne ciddi zaman ayırmışsın demektir. Yine de bazı sorular seni biraz şaşırtmış ama hiç de fena değilsin. Metal dünyası öyle bir yer ki, yıllardır dinleyen biri bile yeni bir şey öğrenebiliyor. Kısacası sen bu arşivi çoktan taramışsın, şimdi daha derinlere doğru ilerliyorsun.

Ansiklopedi gibisin!

Sen metal müzik tarihi konusunda ders verecek seviyedesin. Albümler, festivaller, sahneler, alt türler, efsaneler... Tüm bilgilere fazlasıyla hakimsin. O kadar bilgilisin ki, senden daha metalci birini bulmak zor gibi! Eski röportajlardan albüm kayıt hikayelerine kadar uzanan detayları biliyor olman oldukça etkileyici. Eğer metal müzik bir kütüphane olsaydı, sen büyük ihtimalle anahtarları taşıyan kişi olurdun! Şimdi dürüst ol, bu testi çözerken bazı sorularda 'Bu kadar kolay soru olur mu?' diye içinden geçirdin, değil mi? 🙄

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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