Bu Test Bakım Hakkında Bildiğin Doğruları Sorgulatacak!

Bakım konusunda sandığından çok daha fazla şey biliyorsun ama araya birkaç eski bilgi karışmış olabilir. Bazı cevaplarda kendinden çok emin olsan da yıllardır duyduğun birkaç bakım efsanesi seni yanıltmış gibi görünüyor. Yine de cildine ve saçına gelişigüzel davranmıyor, temel bakım adımlarına dikkat etmeye çalışıyorsun. Biraz daha araştırma yaptığında hangi ürünün neden kullanıldığını çok daha rahat anlayabilirsin. Üstelik artık internette gördüğün her öneriye hemen atlamaman gerektiğini de biliyorsun. Yani bakım bilgin gayet iyi, sadece küçük bir güncellemeye ihtiyacı var!