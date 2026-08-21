Bu Test Bakım Hakkında Bildiğin Doğruları Sorgulatacak!
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“Yağlı cilt nemlendirici kullanmaz”, “Sivilceyi kurutmak için diş macunu sürülür” gibi bilgiler gerçekten doğru mu, yoksa yıllardır aynı yanlışları mı tekrarlıyoruz?
Hazırsan bakım bilgilerini bir kez daha gözden geçiriyor ve ne kadarına gerçekten hâkim olduğunu öğreniyoruz! 👇🏻
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1. Güneş kremini sabah sürmek, gün boyunca her koşulda yeterlidir.
2. Cilt bakım ürünlerini fazla miktarda kullanmak, etkilerini artırmaz.
3. Yağlı ciltlerin nemlendirici kullanmasına gerek yoktur.
4. Yastık kılıfını düzenli olarak değiştirmek cilt bakımını destekleyebilir.
5. Cilt bakımında ürünlerin uygulanma sırası önemli olabilir.
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6. Yüzü keseleyerek peeling yapabiliriz.
7. Dudakların da güneşten korunmaya ihtiyacı vardır.
8. Güneş kremi yalnızca yaz aylarında kullanılmalıdır.
9. Uykusuzluk cildin sağlığına çok etki eder.
10. Diş macunu sivilceleri kurutur.
Sen bu işin uzmanısın!
Birkaç efsaneye inanmışsın!
Bakım konusunda doğru bildiklerini yeniden sorgulamalısın!
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