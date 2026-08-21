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Bu Test Bakım Hakkında Bildiğin Doğruları Sorgulatacak!

etiket Bu Test Bakım Hakkında Bildiğin Doğruları Sorgulatacak!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
21.08.2026 - 14:01
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“Yağlı cilt nemlendirici kullanmaz”, “Sivilceyi kurutmak için diş macunu sürülür” gibi bilgiler gerçekten doğru mu, yoksa yıllardır aynı yanlışları mı tekrarlıyoruz? 

Hazırsan bakım bilgilerini bir kez daha gözden geçiriyor ve ne kadarına gerçekten hâkim olduğunu öğreniyoruz! 👇🏻

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1. Güneş kremini sabah sürmek, gün boyunca her koşulda yeterlidir.

2. Cilt bakım ürünlerini fazla miktarda kullanmak, etkilerini artırmaz.

3. Yağlı ciltlerin nemlendirici kullanmasına gerek yoktur.

4. Yastık kılıfını düzenli olarak değiştirmek cilt bakımını destekleyebilir.

5. Cilt bakımında ürünlerin uygulanma sırası önemli olabilir.

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6. Yüzü keseleyerek peeling yapabiliriz.

7. Dudakların da güneşten korunmaya ihtiyacı vardır.

8. Güneş kremi yalnızca yaz aylarında kullanılmalıdır.

9. Uykusuzluk cildin sağlığına çok etki eder.

10. Diş macunu sivilceleri kurutur.

Sen bu işin uzmanısın!

Bakım konusunda ezbere hareket etmiyor, duyduğun her bilgiyi hemen doğru kabul etmiyorsun. Cildinin ve saçının ihtiyaçlarını tanıyor, ürünleri de buna göre seçmeye çalışıyorsun. Güneş koruyucudan nemlendiriciye, ürün içeriklerinden uygulama sırasına kadar önemli detayların çoğuna hâkimsin. Sosyal medyada gördüğün her yöntemi denemek yerine önce biraz araştırmayı tercih ediyorsun. Kısacası bakım rutinin yalnızca ürünlerden değil, doğru bilgiden de besleniyor. Bu testte seni şaşırtmak pek kolay olmadı!

Birkaç efsaneye inanmışsın!

Bakım konusunda sandığından çok daha fazla şey biliyorsun ama araya birkaç eski bilgi karışmış olabilir. Bazı cevaplarda kendinden çok emin olsan da yıllardır duyduğun birkaç bakım efsanesi seni yanıltmış gibi görünüyor. Yine de cildine ve saçına gelişigüzel davranmıyor, temel bakım adımlarına dikkat etmeye çalışıyorsun. Biraz daha araştırma yaptığında hangi ürünün neden kullanıldığını çok daha rahat anlayabilirsin. Üstelik artık internette gördüğün her öneriye hemen atlamaman gerektiğini de biliyorsun. Yani bakım bilgin gayet iyi, sadece küçük bir güncellemeye ihtiyacı var!

Bakım konusunda doğru bildiklerini yeniden sorgulamalısın!

Bakım konusunda kulağına tanıdık gelen bilgileri biraz fazla sorgulamadan kabul etmiş olabilirsin. Yıllardır doğru sandığın bazı yöntemlerin aslında cildine veya saçına pek iyi gelmediğini bu test sayesinde fark etmiş olman mümkün. Ama hiç sorun değil; bakım dünyasında bilgiler ve ürünler sürekli değişiyor, herkesten her şeyi bilmesi beklenemez. Bundan sonra bir öneriyi uygulamadan önce cilt tipine uygun olup olmadığını araştırman yeterli. Çünkü bir başkasında işe yarayan yöntem, sende aynı sonucu vermeyebilir. Bu test de bakım rutinini daha bilinçli kurman için güzel bir başlangıç oldu!

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miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
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