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Bu Tatlılık Şaka mı? Gupse Özay'ın Ters Yüz 2'de Üzüntü Karakterini Seslendirdiği Anlara Bayılacaksınız!

Bu Tatlılık Şaka mı? Gupse Özay'ın Ters Yüz 2'de Üzüntü Karakterini Seslendirdiği Anlara Bayılacaksınız!

Gupse Özay
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
28.06.2024 - 00:40

Gişede izlenme rekorları kıran Ters Yüz 2'de Üzüntü karakterini seslendiren Gupse Özay'ın kamera arkası görüntülerine bayılacaksınız!

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gupseizm/vide...
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2015 yılında vizyona giren Ters Yüz animasyonunun En İyi Animasyon Film ödülünü kazanmasının ardından tam 9 yıl sonra ikinci film geldi!

2015 yılında vizyona giren Ters Yüz animasyonunun En İyi Animasyon Film ödülünü kazanmasının ardından tam 9 yıl sonra ikinci film geldi!

Kaygı karakterinin de dahil olduğu animasyon film o kadar sevildi ki gişede kısa sürede izlenme rekorları kırdı!

Kaygı karakterinin de dahil olduğu animasyon film o kadar sevildi ki gişede kısa sürede izlenme rekorları kırdı!

Dublaj konusunda bir dünya markası olduğumuzu bir kez daha kanıtlayan animasyon filmde tıpkı ilkinde olduğu gibi Üzüntü karakterini Gupse Özay seslendirdi.

Dublaj konusunda bir dünya markası olduğumuzu bir kez daha kanıtlayan animasyon filmde tıpkı ilkinde olduğu gibi Üzüntü karakterini Gupse Özay seslendirdi.

Özay'ın seslendirme yaptığı anlara dair kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Ne yalan söyleyelim, hayran olmamak elde değil!

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