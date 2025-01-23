Bu Seste Bir Efkar Var: Dinlemeniz Gereken 13 Mohsen Namjoo Parçası
Bu Seste Bir Efkar Var: Dinlemeniz Gereken 13 Mohsen Namjoo Parçası
İranlı sanatçı Mohsen Namjoo ve onun parçalarını keşfetmeye hazır mısınız? Şiir gibi parçaları ve yüreğinizin derinliklerine dokunan sesi ile sizi alıp bambaşka yerlere götürecek bu listeyi keşfetmeye hazırsanız başlayalım!
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1. Ey Sareban
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2. Nobohari
3. Golf
4. Man Mast
5. Toranj
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6. Fox
7. Darda
8. Shaer
9. Yaare Jaani
10. Babam Ro To Nadidi?
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11. Mangar
12. Barfe No
13. Gereh Gereh
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