Bu Seste Bir Efkar Var: Dinlemeniz Gereken 13 Mohsen Namjoo Parçası

İranlı sanatçı Mohsen Namjoo ve onun parçalarını keşfetmeye hazır mısınız? Şiir gibi parçaları ve yüreğinizin derinliklerine dokunan sesi ile sizi alıp bambaşka yerlere götürecek bu listeyi keşfetmeye hazırsanız başlayalım!