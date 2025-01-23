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Bu Seste Bir Efkar Var: Dinlemeniz Gereken 13 Mohsen Namjoo Parçası

etiket Bu Seste Bir Efkar Var: Dinlemeniz Gereken 13 Mohsen Namjoo Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.01.2025 - 23:56

İranlı sanatçı Mohsen Namjoo ve onun parçalarını keşfetmeye hazır mısınız? Şiir gibi parçaları ve yüreğinizin derinliklerine dokunan sesi ile sizi alıp bambaşka yerlere götürecek bu listeyi keşfetmeye hazırsanız başlayalım!

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1. Ey Sareban

2. Nobohari

3. Golf

4. Man Mast

5. Toranj

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6. Fox

7. Darda

8. Shaer

9. Yaare Jaani

10. Babam Ro To Nadidi?

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11. Mangar

12. Barfe No

13. Gereh Gereh

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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