Bu Ses Gerçek mi: Sözlerine Kalbini Bırakacağınız 13 Aşık Edici Saint Levant Parçası
Bu Ses Gerçek mi: Sözlerine Kalbini Bırakacağınız 13 Aşık Edici Saint Levant Parçası
Hem tarzı hem de sesi ile sizi bir anda kendine aşık edecek o kişiyle tanışın: Saint Levant! Dinledikçe daha fazla dinleyeceğiniz o müthiş şarkıları keşfetmeye hazırsanız kulaklığınızı takın, eşsiz bir yolculuğa çıkıyoruz!
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1. Galbi
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2. Deira
3. Nails
4. 5am in Paris
5. Nasty
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6. Very Few Friends
7. From Gaza, With Love
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9. I Guess
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