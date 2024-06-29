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Bu Ses Gerçek mi: Sözlerine Kalbini Bırakacağınız 13 Aşık Edici Saint Levant Parçası

etiket Bu Ses Gerçek mi: Sözlerine Kalbini Bırakacağınız 13 Aşık Edici Saint Levant Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 11:01

Hem tarzı hem de sesi ile sizi bir anda kendine aşık edecek o kişiyle tanışın: Saint Levant! Dinledikçe daha fazla dinleyeceğiniz o müthiş şarkıları keşfetmeye hazırsanız kulaklığınızı takın, eşsiz bir yolculuğa çıkıyoruz!

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1. Galbi

2. Deira

3. Nails

4. 5am in Paris

5. Nasty

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6. Very Few Friends

7. From Gaza, With Love

8. Balak

9. I Guess

10. Nasty

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11. Sak Pase

12. Tell Me I'm Dreaming

13. FaceTime

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