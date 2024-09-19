Bu Ses Gerçek mi: Listenize Eklemeniz Gereken 13 Low Hum Parçası
Bu Ses Gerçek mi: Listenize Eklemeniz Gereken 13 Low Hum Parçası
Çalma listenize yeni şarkılar eklemek istiyorsanız size eşsiz bir önerimiz var: Low Hum! Kulaklıklarınızı takın, sizi eşsiz bir müzik turuna çıkartıyoruz.
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1. Comatose
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2. I Don't Know Me Like You Do
3. Nebraska
4. Room To Breathe
5. Waiting For The Wrong Time
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6. Dead Weight
7. Got 2 Give
8. Only If You Say So
9. Fake Reality
10. Meet Me In The Sky
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