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Bu Ses Gerçek mi: Listenize Eklemeniz Gereken 13 Low Hum Parçası

etiket Bu Ses Gerçek mi: Listenize Eklemeniz Gereken 13 Low Hum Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 22:01

Çalma listenize yeni şarkılar eklemek istiyorsanız size eşsiz bir önerimiz var: Low Hum! Kulaklıklarınızı takın, sizi eşsiz bir müzik turuna çıkartıyoruz.

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1. Comatose

2. I Don't Know Me Like You Do

3. Nebraska

4. Room To Breathe

5. Waiting For The Wrong Time

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6. Dead Weight

7. Got 2 Give

8. Only If You Say So

9. Fake Reality

10. Meet Me In The Sky

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11. Romantic Rights

12. All I Know

13. Model Me

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