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Bu Şarkılarla İçsel Huzur Bulacaksınız: 12 Meditasyon ve Yoga Müziği

etiket Bu Şarkılarla İçsel Huzur Bulacaksınız: 12 Meditasyon ve Yoga Müziği

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 09:31

Biraz da müzikle birlikte yoga ve meditasyon yaparak kendi içinize dönmek ister misiniz? İşte melodileri ve sakinliği ile iç huzurunuzu bulmanızı sağlayacak, sizi dinginleştirecek o parçalar...

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1. Deva Premal - Gayatri Mantra

2. Snatam Kaur - Long Time Sun

3. Enya - Only Time

4. Ludovico Einaudi - Divenire

5. DJ Drez - Floating Sweetness

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6. Anugama - Healing Earth

7. Kamal ⋄ Shamanic Healing

8. Yiruma - River Flows in You

9. Maneesh De Moor - Silent Ganges

10. Deva Premal & Miten - In The Light of Love

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11. Craig Pruess - Sacred Chants of Shiva

12. Deuter - Flowers of Silence

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