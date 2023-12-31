Bu Şarkılarla İçsel Huzur Bulacaksınız: 12 Meditasyon ve Yoga Müziği
Bu Şarkılarla İçsel Huzur Bulacaksınız: 12 Meditasyon ve Yoga Müziği
Biraz da müzikle birlikte yoga ve meditasyon yaparak kendi içinize dönmek ister misiniz? İşte melodileri ve sakinliği ile iç huzurunuzu bulmanızı sağlayacak, sizi dinginleştirecek o parçalar...
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1. Deva Premal - Gayatri Mantra
2. Snatam Kaur - Long Time Sun
3. Enya - Only Time
4. Ludovico Einaudi - Divenire
5. DJ Drez - Floating Sweetness
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6. Anugama - Healing Earth
7. Kamal ⋄ Shamanic Healing
8. Yiruma - River Flows in You
9. Maneesh De Moor - Silent Ganges
10. Deva Premal & Miten - In The Light of Love
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11. Craig Pruess - Sacred Chants of Shiva
12. Deuter - Flowers of Silence
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