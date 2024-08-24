Bu Şarkıları Hatırlıyor musun: Yıllar Geçse de Unutulmayan 14 Yaz Şarkısı
Bu Şarkıları Hatırlıyor musun: Yıllar Geçse de Unutulmayan 14 Yaz Şarkısı
Bu şarkılar o yaza damga vurmuştu. İşte unutulmayan o şarkılar...
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1. Arash ft. Helena - Pure Love
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2. Enrique Iglesias - Bailamos
3. Madonna - La Isla Bonita
4. Jennifer Lopez - On The Floor ft. Pitbull
5. Britney Spears - Criminal
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6. Inna - Amazing
7. Akon - Right Now (Na Na Na)
8. Rihanna - Man Down
9. Jessie J - Price Tag ft. B.o.B
10. Lady Gaga - Alejandro
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