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Bu Şarkıları Hatırlıyor musun: Yıllar Geçse de Unutulmayan 14 Yaz Şarkısı

etiket Bu Şarkıları Hatırlıyor musun: Yıllar Geçse de Unutulmayan 14 Yaz Şarkısı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 19:34

Bu şarkılar o yaza damga vurmuştu. İşte unutulmayan o şarkılar...

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1. Arash ft. Helena - Pure Love

2. Enrique Iglesias - Bailamos

3. Madonna - La Isla Bonita

4. Jennifer Lopez - On The Floor ft. Pitbull

5. Britney Spears - Criminal

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6. Inna - Amazing

7. Akon - Right Now (Na Na Na)

8. Rihanna - Man Down

9. Jessie J - Price Tag ft. B.o.B

10. Lady Gaga - Alejandro

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11. Tarkan - Dudu

12. Alexandra Stan - Mr. Saxobeat

13. Kylie Minogue - Can't Get You Out Of My Head

14. Shaggy - I Need Your Love ft. Mohombi & Faydee & Costi

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