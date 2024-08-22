Bu Şarkılar Ex'lere Yanıt Niteliğinde: Eski Sevgiliye Sitem İçeren 13 Şarkı
Bu Şarkılar Ex'lere Yanıt Niteliğinde: Eski Sevgiliye Sitem İçeren 13 Şarkı
Usta şunu bizim Ex'lere paketle dedirten o liste hazır ve nazır! Eski sevgiliye ithafen bolca dinlenebilecek şarkıları sizler için derledik!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Gülşen - Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Gökhan Türkmen - Aşk Lazım
3. Serdar Ortaç - Sana Değmez
4. Mustafa Sandal - Aşka Yürek Gerek
5. Emre Fel - Sana El Pençe Durmam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kalben - Yara
7. İkilem - Bu Saatten Sonra
8. Sezen Aksu - Yanmışım Sönmüşüm Ben
9. Murat Dalkılıç - Kıyamadım İkimize
10. Ajda Pekkan - Eğlen Güzelim
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın