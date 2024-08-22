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Bu Şarkılar Ex'lere Yanıt Niteliğinde: Eski Sevgiliye Sitem İçeren 13 Şarkı

etiket Bu Şarkılar Ex'lere Yanıt Niteliğinde: Eski Sevgiliye Sitem İçeren 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 21:03

Usta şunu bizim Ex'lere paketle dedirten o liste hazır ve nazır! Eski sevgiliye ithafen bolca dinlenebilecek şarkıları sizler için derledik!

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1. Gülşen - Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam

2. Gökhan Türkmen - Aşk Lazım

3. Serdar Ortaç - Sana Değmez

4. Mustafa Sandal - Aşka Yürek Gerek

5. Emre Fel - Sana El Pençe Durmam

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6. Kalben - Yara

7. İkilem - Bu Saatten Sonra

8. Sezen Aksu - Yanmışım Sönmüşüm Ben

9. Murat Dalkılıç - Kıyamadım İkimize

10. Ajda Pekkan - Eğlen Güzelim

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11. Sertab Erener - Koparılan Çiçekler

12. Bengü - Saygımdan

13. Hande Yener - Yalanın Batsın

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