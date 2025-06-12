Bu Şarkılar da Olmasa: Sıcak Havalarda Bile Üşüten Şarkılar
Bu şarkılar sıcak havada bile üşütüyor! Yazın heyecanı hepimizin içini sarsa da kimilerimizin kalbi kırık, boynu bükük... Bu şarkılar da olmasa ne yapardık kim bilir!
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1. Tarkan - Bu Şarkılar Da Olmasa
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2. Bengü - Saygımdan
3. Sezen Aksu - Sarı Odalar
4. Hande Yener - Bir Bela
5. Simge - Üzülmedin mi?
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6. Yalın - Keşke
7. Gülben Ergen & Oğuzhan Koç - Aşkla Aynı Değil
8. Şebnem Ferah - Mayın Tarlası
9. Bengü Beker - Sana Yıldızları Ödediğimden
10. Kenan Doğulu - Ara Beni Lütfen
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11. Sertab Erener - Vurulduk
12. Soner Sarıkabadayı - Sadem
13. Merve Özbey - Yaramızda Kalsın
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