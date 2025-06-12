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Bu Şarkılar da Olmasa: Sıcak Havalarda Bile Üşüten Şarkılar

etiket Bu Şarkılar da Olmasa: Sıcak Havalarda Bile Üşüten Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
12.06.2025 - 20:03

Bu şarkılar sıcak havada bile üşütüyor! Yazın heyecanı hepimizin içini sarsa da kimilerimizin kalbi kırık, boynu bükük... Bu şarkılar da olmasa ne yapardık kim bilir!

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1. Tarkan - Bu Şarkılar Da Olmasa

2. Bengü - Saygımdan

3. Sezen Aksu - Sarı Odalar

4. Hande Yener - Bir Bela

5. Simge - Üzülmedin mi?

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6. Yalın - Keşke

7. Gülben Ergen & Oğuzhan Koç - Aşkla Aynı Değil

8. Şebnem Ferah - Mayın Tarlası

9. Bengü Beker - Sana Yıldızları Ödediğimden

10. Kenan Doğulu - Ara Beni Lütfen

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11. Sertab Erener - Vurulduk

12. Soner Sarıkabadayı - Sadem

13. Merve Özbey - Yaramızda Kalsın

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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