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"Bu Pazar Milletvekili Seçimi Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" Anketi Yayımlandı

"Bu Pazar Milletvekili Seçimi Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" Anketi Yayımlandı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.02.2024 - 16:46

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi adaylar seçim çalışmalarını hızlandırdı. Araştırma şirketleri tarafından yapılan anket sonuçları da vatandaşlar tarafından merakla ediliyor. Son olarak ASAL Araştırma Şirketi, Ocak ayında yapmış olduğu bir anketi yayınladı. 

Vatandaşlar, 'Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' sorusunu yanıtladı.

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi, farklı araştırma şirketlerinin düzenlemiş olduğu anketlerin sonuçları gelmeye devam ediyor.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi, farklı araştırma şirketlerinin düzenlemiş olduğu anketlerin sonuçları gelmeye devam ediyor.

ASAL Araştırma Şirketi, Ocak ayında 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarını paylaştı. 26 ilde gerçekleştirilen anketin Bilgisayar Destekli Telefonda Anket yoluyla yapıldığı açıklandı.

Vatandaşlara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Vatandaşlara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

  • Ankette AKP 34.8 puan ile ilk sırada yer aldı.

  • CHP, 23.2 puanla ikinci sırada,

  • MHP ise 9.7 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Partilerin oy dağılımı ise aşağıdaki gibi şekillendi;

Partilerin oy dağılımı ise aşağıdaki gibi şekillendi;

AK Parti:%34.8

CHP:%23.2

MHP:%9.7

DEM Parti:%9.4

İYİ Parti:%8.5

Yeniden Refah:%4.8

Zafer Partisi:%3.7

Türkiye İşçi Partisi:%2.1

Memleket Partisi:%0.8

Diğer:%3.0

Kararsızlar, oy kullanmayanlar ve cevapsız bırakanların yanıtları oransal olarak dağıtıldıktan sonra, ortaya böyle bir grafik çıktığı görüldü;

Kararsızlar, oy kullanmayanlar ve cevapsız bırakanların yanıtları oransal olarak dağıtıldıktan sonra, ortaya böyle bir grafik çıktığı görüldü;

Geçtiğimiz günlerde HBS Araştırma Şirketi İstanbul'da, ALF Araştırma Şirketi ise İzmir'de anket sonuçlarını paylaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde HBS Araştırma Şirketi İstanbul'da, ALF Araştırma Şirketi ise İzmir'de anket sonuçlarını paylaşmıştı.

HBS Araştırma Şirketi'nin sonuçlarında Cumhur İttifakı'nın  yüzde 38,3 ile CHP'nin önünde yer aldığı görülmüştü.

Detaylar için;

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