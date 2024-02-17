"Bu Pazar Milletvekili Seçimi Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" Anketi Yayımlandı
"Bu Pazar Milletvekili Seçimi Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" Anketi Yayımlandı
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi adaylar seçim çalışmalarını hızlandırdı. Araştırma şirketleri tarafından yapılan anket sonuçları da vatandaşlar tarafından merakla ediliyor. Son olarak ASAL Araştırma Şirketi, Ocak ayında yapmış olduğu bir anketi yayınladı.
Vatandaşlar, 'Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' sorusunu yanıtladı.
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi, farklı araştırma şirketlerinin düzenlemiş olduğu anketlerin sonuçları gelmeye devam ediyor.
Vatandaşlara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Partilerin oy dağılımı ise aşağıdaki gibi şekillendi;
Kararsızlar, oy kullanmayanlar ve cevapsız bırakanların yanıtları oransal olarak dağıtıldıktan sonra, ortaya böyle bir grafik çıktığı görüldü;
Geçtiğimiz günlerde HBS Araştırma Şirketi İstanbul'da, ALF Araştırma Şirketi ise İzmir'de anket sonuçlarını paylaşmıştı.
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