"Bu Pazar Milletvekili Seçimi Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" Anketi Yayımlandı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi adaylar seçim çalışmalarını hızlandırdı. Araştırma şirketleri tarafından yapılan anket sonuçları da vatandaşlar tarafından merakla ediliyor. Son olarak ASAL Araştırma Şirketi, Ocak ayında yapmış olduğu bir anketi yayınladı.

Vatandaşlar, 'Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' sorusunu yanıtladı.