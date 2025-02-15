Bu Ne Güzel Bir Sound Dedirten 12 ARTBAT İş Birliği

Elektronik müzik dünyasının yükselen yıldızlarından ARTBAT, dinleyicilere benzersiz bir deneyim sunmayı başarıyor. İkili, farklı sanatçılarla yaptığı iş birlikleriyle elektronik müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. İşte sizi başka bir dünyaya taşıyacak o şarkılar...