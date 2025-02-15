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Bu Ne Güzel Bir Sound Dedirten 12 ARTBAT İş Birliği

etiket Bu Ne Güzel Bir Sound Dedirten 12 ARTBAT İş Birliği

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
15.02.2025 - 23:48

Elektronik müzik dünyasının yükselen yıldızlarından ARTBAT, dinleyicilere benzersiz bir deneyim sunmayı başarıyor. İkili, farklı sanatçılarla yaptığı iş birlikleriyle elektronik müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. İşte sizi başka bir dünyaya taşıyacak o şarkılar...

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1. CamelPhat & ARTBAT - For A Feeling (feat. RHODES)

2. ARTBAT & WhoMadeWho - Closer

3. ARTBAT & Pete Tong - Age of Love

4. ARTBAT & Monolink - Return To Oz

5. ARTBAT & Tale Of Us - Origin

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6. Anyma - ARTBAT - Innellea - Tiesto - Chris Avantgarde - Animal Picnic

7. ARTBAT & David Guetta - It's Ours

8. ARTBAT & Dino Lenny - Sand In Your Shoes

9. ARTBAT, ARGY, Zafrir - Tibet

10. ARTBAT & Rafael Cerato - Uplift

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11. ARTBAT & Fred Lenix - Dreamcatcher

12. ARTBAT, Sailor & I - Best Of Me

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Lisa Campton
Lisa Campton
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