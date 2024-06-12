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Bu Melodiler Gerçek mi? Dinledikçe Aşık Olacağınız 13 Calcutta Şarkısı

etiket Bu Melodiler Gerçek mi? Dinledikçe Aşık Olacağınız 13 Calcutta Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 11:31

Bazı şarkılar vardır ki dinledikçe mest olursunuz. En baştan defalarca dinlemek istersiniz. İşte karşınızda Calcutta ve en iyi şarkıları!

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1. 2minuti

2. Controtempo

3. Oroscopo

4. Cosa mi manchi a fare

5. Giro con te

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6. Sorriso

7. LAUREA AD HONOREM

8. Briciole

9. Del verde

10. Frosinone

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11. Paracetamolo

12. Blue Jeans

13. Dateo

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