Bu Melodiler Gerçek mi? Dinledikçe Aşık Olacağınız 13 Calcutta Şarkısı
Bu Melodiler Gerçek mi? Dinledikçe Aşık Olacağınız 13 Calcutta Şarkısı
Bazı şarkılar vardır ki dinledikçe mest olursunuz. En baştan defalarca dinlemek istersiniz. İşte karşınızda Calcutta ve en iyi şarkıları!
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1. 2minuti
2. Controtempo
3. Oroscopo
4. Cosa mi manchi a fare
5. Giro con te
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6. Sorriso
7. LAUREA AD HONOREM
8. Briciole
9. Del verde
10. Frosinone
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