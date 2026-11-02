Bu Lisenin Sıralarında İki Cumhurbaşkanı Oturdu: 132 Yıldır Eğitim Veriyor

Afyonkarahisar'daki Afyon Lisesi, 132 yıldır aralıksız öğrenci yetiştiriyor. Osmanlı döneminde bir rüştiye olarak açılan okulun mezun listesinde iki cumhurbaşkanı, çok sayıda bakan ve üst düzey asker var.

Kentin en köklü eğitim kurumlarından biri olan lise, bugün de öğrencilerini puanla alan bir proje okulu olarak yoluna devam ediyor.