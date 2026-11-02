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Bu Lisenin Sıralarında İki Cumhurbaşkanı Oturdu: 132 Yıldır Eğitim Veriyor

Bu Lisenin Sıralarında İki Cumhurbaşkanı Oturdu: 132 Yıldır Eğitim Veriyor

Eğitim Afyonkarahisar
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 10:54
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Afyonkarahisar'daki Afyon Lisesi, 132 yıldır aralıksız öğrenci yetiştiriyor. Osmanlı döneminde bir rüştiye olarak açılan okulun mezun listesinde iki cumhurbaşkanı, çok sayıda bakan ve üst düzey asker var.

Kentin en köklü eğitim kurumlarından biri olan lise, bugün de öğrencilerini puanla alan bir proje okulu olarak yoluna devam ediyor.

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Sıralarında iki cumhurbaşkanı oturdu

Sıralarında iki cumhurbaşkanı oturdu

Okulun hikâyesi 1894'te, II. Abdülhamid döneminde Karahisar-ı Sahib Rüştiyesi adıyla başladı. 1923'te Afyonkarahisar Sultanisi adını alan okul, 1933'ten bu yana lise olarak eğitim veriyor.

Mezunlar arasında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer bulunuyor. Eski Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy, eski Maliye Bakanı İsmet Attila, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Demirer de bu okulun sıralarından geçti. Listede üst düzey askeri yetkililer ve sanatçılar da var.

Öğrenciler okula puanla giriyor

Öğrenciler okula puanla giriyor

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Afyon Lisesi'nin hem kentin hem de ülkenin köklü eğitim kurumlarından biri olduğunu söyledi. Okul 2017'den beri proje okulu statüsünde. Bu nedenle öğretmenler de öğrenciler de seçilerek geliyor, öğrenciler okula belli bir puanla giriyor.

Altınkaynak'a göre bu tür okullar yalnızca öğrenci yetiştirmiyor, kentin hafızasını da yeni kuşaklara taşıyor.

Anadolu lisesi statüsündeki okulun müdürü Ramazan Balkan ise öğrencilerin geçen yıl kimya alanında derece aldığını anlattı. Okulda Avrupa Birliği projeleri sürerken İtalya ve Polonya ortaklı bir proje de devam ediyor.

132 yıllık okulun koridorlarında yeni bir kuşak yetişmeye devam ediyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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