Bu Lisenin Sıralarında İki Cumhurbaşkanı Oturdu: 132 Yıldır Eğitim Veriyor
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Afyonkarahisar'daki Afyon Lisesi, 132 yıldır aralıksız öğrenci yetiştiriyor. Osmanlı döneminde bir rüştiye olarak açılan okulun mezun listesinde iki cumhurbaşkanı, çok sayıda bakan ve üst düzey asker var.
Kentin en köklü eğitim kurumlarından biri olan lise, bugün de öğrencilerini puanla alan bir proje okulu olarak yoluna devam ediyor.
Sıralarında iki cumhurbaşkanı oturdu
Öğrenciler okula puanla giriyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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