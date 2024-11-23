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"Bu Kadın Kocamın Metresi!" Kızılcık Şerbeti 76.-77. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

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etiket "Bu Kadın Kocamın Metresi!" Kızılcık Şerbeti 76.-77. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
23.11.2024 - 14:35

'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 76. ve 77. bölümünde giyilen kıyafetleri merak edenler burada mı? Dizi karakterlerinin tarzını yakından takip eden ve kendi stilinde yansıtmak isteyenler için bölümde giyilen kıyafetleri ve benzerlerini bulmaya çalıştık. Gelin, hiç vakit kaybetmeden içeriğimize geçelim.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 23.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

75. bölümde giyilen kıyafetleri merak edenleri önce buraya alalım. 👀

İçeriğin Devamı Aşağıda
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Doğa'nın bu beyaz kazağını merak edenler burada mı?

Doğa'nın bu beyaz kazağını merak edenler burada mı?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Sıla Türkoğlu’nun canlandırdığı Doğa karakterinin kazağı Mango markasına ait.

MANGO Polo Yaka Kazak

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Trençkot arayışında olanlar için harika bir seçenek Doğa'dan geldi.

Trençkot arayışında olanlar için harika bir seçenek Doğa'dan geldi.

Manuka Stokholm Şal Detaylı Oversize Trençkot Bej

Hepsiburada external

Kıvılcım'ın giydiği bu bordo takımın markası ise Mango.

Kıvılcım'ın giydiği bu bordo takımın markası ise Mango.

MANGO İnce Çizgili Kumaş Blazer Ceket

MANGO İnce Çizgili Kumaş Pantolon

Trendyol external

Doğa’nın giydiği bluz, rengiyle oldukça dikkat çekiyor.

Doğa’nın giydiği bluz, rengiyle oldukça dikkat çekiyor.

Twist Doku Mix Triko

Trendyol external

Sadelikten yana olanlar için bu bölümde Doğa'nın giydikleri bulunmaz bir nimet.

Sadelikten yana olanlar için bu bölümde Doğa'nın giydikleri bulunmaz bir nimet.

Nocturne Gömlek Yaka Crop Ceket

Kızılcık Şerbeti'nin 76.-77. bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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