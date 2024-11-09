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"Sana Yazıklar Olsun Anne!" Kızılcık Şerbeti 75. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket "Sana Yazıklar Olsun Anne!" Kızılcık Şerbeti 75. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
09.11.2024 - 14:35

'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 75. bölümünde giyilen kıyafetleri merak edenler burada mı? Dizi karakterlerinin tarzını yakından takip eden ve kendi stilinde yansıtmak isteyenler için bölümde giyilen kıyafetleri ve benzerlerini bulmaya çalıştık. Gelin, hiç vakit kaybetmeden içeriğimize geçelim.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 9.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Heves'in giydiği bu vatkalı elbiseyi merak edenler burada mı?

Heves'in giydiği bu vatkalı elbiseyi merak edenler burada mı?

Nocturne markasına ait olan bu vatkalı, gold detaylı elbise 9999 TL. 

Nocturne Vatkalı Elbise

Trendyol

Kıvılcım karakterinin giydiği bu saten bluzu nasıl buldunuz?

Kıvılcım karakterinin giydiği bu saten bluzu nasıl buldunuz?

Mango markasına ait olan bu indirimdeki mor, saten bluzu mutlaka inceleyin.

MANGO Yüksek Yaka Dökümlü Saten Bluz

Trendyol

Görkem'in giydiği bu yeşil elbise de merak konusu olan parçalardan.

Görkem'in giydiği bu yeşil elbise de merak konusu olan parçalardan.

İpekyol Parlak Dokulu Piliseli Elbise 2.239,20 TL.

Doğa'nın giydiği ceketin fiyatı biraz tuzlu olsa da ona çok yakıştığı kesin.

Doğa'nın giydiği ceketin fiyatı biraz tuzlu olsa da ona çok yakıştığı kesin.

Alyones Rahat Kalıp Ekose Düşük Kollu Ceket Yaka Çok Renkli Ceket, şimdi indirimle 5.849,94 TL.

Kızılcık Şerbeti'nin 75. bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

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