Bu Kadarına Dayanamadı: Prens'in Başrolü Giray Altınok, Narin'in Cenazesindeki Gelinliğe Ateş Püskürdü!

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde kaybolan Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Otopsinin ardından düzenlenen cenaze töreninde küçük Narin için gelinlik getirilmesi sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Prens'in senarist ve başrol oyuncusu Giray Altınok da getirilen gelinliğe fena sert çıktı.