Bu Kadarına Dayanamadı: Prens'in Başrolü Giray Altınok, Narin'in Cenazesindeki Gelinliğe Ateş Püskürdü!
Bu Kadarına Dayanamadı: Prens'in Başrolü Giray Altınok, Narin'in Cenazesindeki Gelinliğe Ateş Püskürdü!
21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesinde kaybolan Narin Güran'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Otopsinin ardından düzenlenen cenaze töreninde küçük Narin için gelinlik getirilmesi sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Prens'in senarist ve başrol oyuncusu Giray Altınok da getirilen gelinliğe fena sert çıktı.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolmasının ardından 19. günde cansız bedenine ulaşılan Narin'in acı haberi tüm ülkeyi yasa boğdu.
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Narin'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından soruşturma hız kazandı ve çoğunluğu aile ve akrabalardan oluşan 24 kişi gözaltına alındı.
Otopsinin tamamlanmasının ardından küçük Narin'in cenaze töreni yapıldı ve gözaltında olan anne-babanın cenazeye katılmasına izin verilmedi.
Daha önce annesinin "Narin kuzeninin düğününde gelinlik giymek istiyordu. Benden gelinlik istemişti" sözlerini duyan bir vatandaş Narin için cenazeye gelinlik getirdi.
Ancak 8 yaşındaki Narin'in tabutuna gelinlik koyulması büyük bir tartışmaya yol açtı.
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Başarılı kariyerinin ardından Prens'le büyük bir hayran kitlesi elde eden Giray Altınok da cenazeye getirilen gelinliğe tepki gösterdi.
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