Bu Kadar Hızlı Veda Beklemiyorduk: Survivor'da Kim Elendi?
Bu Kadar Hızlı Veda Beklemiyorduk: Survivor'da Kim Elendi?
Survivor All Star'da yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı. Sakatlanmalarla dolu geçen düellonun ardından yarışmaya kim veda etti?
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Geçtiğimiz hafta Survivor'da Sahra'nın yarışmadan çekilmesi sonucu kadın yarışmacılar arasında eleme olmamıştı.
Bolca olaylı geçen haftada ilk dokunulmazlığı kaybeden taraf Mavi takım oldu ve eleme adayı olarak belirlenen ilk isim Hakan'dı.
İkinci dokunulmazlığı Kırmızı takımın kaybetmesiyle, her ne kadar bu durumu kabullenemese de Mustafa Kemal haftanın ikinci eleme adayı oldu.
Moral düşüklüğünün de etkisiyle üçüncü dokunulmazlığı yine Kırmızı takım kaybetti. Takımın eleme adayı olarak belirlediği isim ise Bozok'tu.
Ve son dokunulmazlığı Mavi takım kaybederken, takımın belirlediği eleme adayı ise Dora oldu.
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Mustafa Kemal ve Dora arasında oynanan ilk düellonun kazananı Mustafa Kemal oldu ve elenmekten kurtuldu.
Bozok ve Hakan arasındaki düellonun kazananı ise Bozok oldu.
Hakan ve Dora arasında oynanan son düelloyu 5-2 Hakan kazandı ve Dora elenerek yarışmaya veda etti.
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