Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Son dönemde yaşça küçük erkeklerle ilişkileriyle gündeme gelen Madonna, paparazziler tarafından çekilen filtresiz görüntülerindeki kırışıklıklarıyla dikkat çekti.
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Gözde çiftimiz Hailey ve Justin Bieber ilk çocuklarını kucaklarına aldı! Cinsiyet konusunda açık vermeyen çiftimizin oğlu olduğu öğrenildi! Oğlunun ismini Justin Bieber açıkladı...
Daha önce evlenme sürecine girip daha sonra yüzük atan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti yıllar sonra birbirlerine kavuşmuştu. Geç kavuşan ünlü çiftin hakkındaki ayrılık iddiaları doğru çıktı!
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