Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Hollywood'un birbirinden ünlü isimleri şimdilerde sık sık verdikleri kilolarla gündeme gelir oldu. Zayıflama ilacıyla hızlı bir şekilde sağlıksız kilo kaybı yaşayan isimler uzun süredir manşetlere konu oluyor. İlaç yardımıyla bir deri bir kemik kalan isimler kervanına son olarak Ice Spice da katıldı. Şarkılarıyla ve marjinal tarzıyla dikkat çeken isim son paylaşımlarındaki değişimiyle görenleri şoke etti. Gelin ünlü rapçinin değişimine birlikte bakalım...
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Zendaya ve Timothee Chalamet, 2024 Gotham Ödüllerinde şıklıklarıyla dikkatleri üzerine çekti. İkili, Dune serisindeki rollerinin ardından yeniden gündeme gelirken, pozları sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılaştı! Yan yana poz veren ikilinin bu karesi kullanıcılar tarafından nişan fotoğrafına benzetildi. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının diline düşen kareye ve yapılan yorumlara gelin birlikte bakalım...
İngiliz Moda Ödülleri her yıl birbirinden ünlü isimlere yıl sona ermeden önce stillerini bir kez daha gözler önüne sergileme fırsatı veriyor. Yıldızlar ve sektörün önde gelen isimleri geçtiğimiz gece Londra'da gerçekleşen gecede sosyal medyaya ayrı magazin manşetlerine ayrı damga vurdu. Rihanna, Julia Fox ve Rita Ora gibi isimlerin katıldığı gecenin kırmızı halısı ise oldukça sıra dışı görünümlere şahitlik etti. Modanın en büyük gecelerinden birinde ünlü isimlerin tercih ettiği birbirinden tuhaf görünümlere gelin birlikte bakalım...
Moda dünyasının en tanınmış ve ikonik isimlerinden biri olan Donatella Versace, yıllar içinde geçirdiği görsel değişimle sürekli gündemde. Yaptığı dramatik makyajlarla ve tarzıyla adından bahsettiren Versace geçtiğimiz gün bambaşka bir yüzle karşımıza çıkmıştı. Kısa sürede neredeyse 20 yıl atlamış gibi gözüken moda duayeninin o görüntüsü de sosyal medyaya damga vurmuştu. Fakat gerçek pek de öyle değilmiş... Pek şaşırmayacağınızı düşünüyoruz ama Versace'nin çoğumuza yüz nakli geçirdiğini düşündürten o karesi fotoşopun marifetiymiş! Gelin ünlü modacının aynı geceden çekilmiş fotoşopsuz karelerine birlikte bakalım...
Prenses Diana'nın yeğenleri Lady Amelia Spencer ve Lady Eliza Spencer, 2024 İngiliz Moda Ödülleri'nde boy gösterdi. Diana'nın kardeşi 9. Kont Charles Spencer'ın kızları olan 32 yaşındaki ikizler güzellikleriyle büyüledi. 2 Aralık Pazartesi günü Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen etkinliğe katılan kardeşler zarif siyah elbiseleriyle görenleri büyülediler. Lady Amelia Spencer ve Lady Eliza Spencer'ın siyah kıyafet tercihleri Lady Diana'nın ikonik intikam elbisesine benzetildi. Gelin detaylara birlikte bakalım...
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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