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Görmez Olaydık: British Fashion Awards'a Katılan Ünlü İsimlerin Birbirinden Rüküş Tercihlerini İnceleyelim

Görmez Olaydık: British Fashion Awards'a Katılan Ünlü İsimlerin Birbirinden Rüküş Tercihlerini İnceleyelim

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.12.2024 - 22:47

İngiliz Moda Ödülleri her yıl birbirinden ünlü isimlere yıl sona ermeden önce stillerini bir kez daha gözler önüne sergileme fırsatı veriyor. Yıldızlar ve sektörün önde gelen isimleri geçtiğimiz gece Londra'da gerçekleşen gecede sosyal medyaya ayrı magazin manşetlerine ayrı damga vurdu. Rihanna, Julia Fox ve Rita Ora gibi isimlerin katıldığı gecenin kırmızı halısı ise oldukça sıra dışı görünümlere şahitlik etti. Modanın en büyük gecelerinden birinde ünlü isimlerin tercih ettiği birbirinden tuhaf görünümlere gelin birlikte bakalım...

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Rihanna ve ASAP Rocky

Rihanna ve ASAP Rocky

Julia Fox

Julia Fox

Nicola Coughlan

Nicola Coughlan

Chloe Bailey

Chloe Bailey

Lila Moss

Lila Moss
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Jourdan Dunn

Jourdan Dunn

Charli Howard

Charli Howard

Rita Ora

Rita Ora

Maya Jama

Maya Jama

Jodie Turner-Smith

Jodie Turner-Smith

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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