Prenses Diana'nın Yeğenlerinin Siyah Kombin Tercihi Spencer Halalarının İntikam Elbisesine Benzetildi!
Prenses Diana'nın Yeğenlerinin Siyah Kombin Tercihi Spencer Halalarının İntikam Elbisesine Benzetildi!
Prenses Diana'nın yeğenleri Lady Amelia Spencer ve Lady Eliza Spencer, 2024 İngiliz Moda Ödülleri'nde boy gösterdi. Diana'nın kardeşi 9. Kont Charles Spencer'ın kızları olan 32 yaşındaki ikizler güzellikleriyle büyüledi. 2 Aralık Pazartesi günü Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen etkinliğe katılan kardeşler zarif siyah elbiseleriyle görenleri büyülediler. Lady Amelia Spencer ve Lady Eliza Spencer'ın siyah kıyafet tercihleri Lady Diana'nın ikonik intikam elbisesine benzetildi. Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Sadece bir kraliyet üyesi olarak değil, aynı zamanda dünya çapında sevilen ve saygı gören bir figür olarak hafızalara kazınan Prenses Diana 1981 yılında Prens Charles ile evlenerek dünyanın dikkatini üzerine çekmişti.
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Prenses Diana, hayatını kaybedeli yıllar olmasına rağmen, ölümünün ardından da kendisine duyulan sevgi ve saygı hiç azalmadı. Sadece bir kraliyet figürü değil, tarzı ve duruşuyla ikon haline gelen isim günümüzde de konuşulmaya devam ediliyor.
Prenses Diana'nın yeğenleri Lady Amelia Spencer ve Lady Eliza Spencer, geçtiğimiz günlerde İngiliz Moda Ödüllerine birlikte katıldı.
Güzelliğiyle büyüleyen isimler siyah omzu açık elbiseleri ve tercih ettikleri takılarla halaları Prenses Diana'nın 'intikam elbisesini' akıllara getirdi.
Prenses Diana'nın intikam elbisesi, 1994 yılında, Prenses Diana'nın eski eşi Prens Charles'ın, Camilla Parker Bowles ile ilişkisini açıkladığı bir dönemde giydiği elbiseydi.
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Spencer halalarına benzer, siyah renkte, zarif ve vücuda oturan bir tasarım tercih eden isimler şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti.
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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