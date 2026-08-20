Bu Hafta Hangi Açık Hava Sinemasını İzlemelisin?

Güçlü karakterler, büyük mücadeleler ve fantastik bir hikaye senin film gecesinden beklediğin heyecanı fazlasıyla karşılıyor. Sakin sakin ilerleyen hikayeler yerine, seni daha ilk dakikalardan içine çeken ve temposunu düşürmeyen filmleri seviyorsun. Kılıçların, krallıkların ve güç savaşlarının arasında Arthur’un kendi kaderini bulma hikâyesini izlemek açık hava sinemasında çok daha etkileyici bir deneyime dönüşebilir. Özellikle aksiyon ve fantastik dünyaları seviyorsan, yaz akşamını biraz destansı bir havaya sokmak için iyi bir seçim. Boğaz’ın kıyısında, yaz akşamının havasını hissederek film izlemek tam sana göre bir deneyim. Biraz şıklık, biraz romantizm ve bolca sinema keyfi birleşince sıradan bir akşamı unutulmaz bir geceye çevirebilirsin. Özellikle güzel mekânları, özel anları ve kendini şımarttığın küçük kaçamakları seviyorsan bu açık hava sineması radarında olmalı. Etkinlik Four Seasons Hotel Bosphorus'ta gerçekleşiyor ve biletleri Passo üzerinden alabilirsin.