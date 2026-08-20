Bu Hafta Hangi Açık Hava Sinemasını İzlemelisin?
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Yaz akşamlarını yıldızların altında film izleyerek geçirmek istiyorsan, bu hafta hangi açık hava sinemasının sana göre olduğunu bulmanın tam zamanı!
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1. Yaz akşamını en güzel nasıl geçirirsin?
2. Bir filmi izlerken seni en çok hangi an yakalar?
3. Açık hava sinemasında yanındaki kişinin film boyunca konuştuğunu fark ettin. Ne yaparsın?
4. Film izlerken yiyeceğin bir atıştırmalık seç bakalım!
5. Açık hava sinemasına kiminle gitmeyi tercih edersin?
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6. Film başlamadan önce hangisini yaparsın?
7. Seni bir film türüyle eşleştirseydik hangisi olurdu?
8. Son olarak, film bittiğinde ilk yaptığın şey ne olur?
Truman Show!
La La Land!
King Arthur: Legend of the Sword!
Ratatouille!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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