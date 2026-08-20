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Bu Hafta Hangi Açık Hava Sinemasını İzlemelisin?

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Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
20.08.2026 - 14:01
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Yaz akşamlarını yıldızların altında film izleyerek geçirmek istiyorsan, bu hafta hangi açık hava sinemasının sana göre olduğunu bulmanın tam zamanı!

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1. Yaz akşamını en güzel nasıl geçirirsin?

2. Bir filmi izlerken seni en çok hangi an yakalar?

3. Açık hava sinemasında yanındaki kişinin film boyunca konuştuğunu fark ettin. Ne yaparsın?

4. Film izlerken yiyeceğin bir atıştırmalık seç bakalım!

5. Açık hava sinemasına kiminle gitmeyi tercih edersin?

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6. Film başlamadan önce hangisini yaparsın?

7. Seni bir film türüyle eşleştirseydik hangisi olurdu?

8. Son olarak, film bittiğinde ilk yaptığın şey ne olur?

Truman Show!

Truman Show!

Senin açık hava sineması seçimin The Truman Show! Truman’ın hayatının aslında dev bir televizyon programının parçası olduğunu fark etmesi üzerinden ilerleyen film, gerçek sandığımız şeyleri ve bize sunulan hayatı sorgulatıyor. Sen de sıradan görünen şeylerin arkasındaki anlamları kurcalamayı seviyorsan bu film tam senlik. Üstelik açık havada, gecenin atmosferiyle birlikte izlemek filmin gerçeklik duygusunu daha da ilginç bir hale getirebilir. Filmin gösterimi CVK Park Bosphorus İstanbul’da gerçekleşiyor ve Passo üzerinden biletini alabilirsin.

La La Land!

La La Land!

Los Angeles’ın ışıkları, müzik, dans, aşk ve hayaller... Senin için bir film gecesinin güzel olması yalnızca hikayeye değil, yarattığı atmosfere de bağlı. Bir yandan romantik bir hikayeye kapılıp bir yandan da müziklerin etkisinde kalmak sana göre bir akşam planı olabilir. Üstelik açık havada, yaz gecesinin altında La La Land izlemek filmin büyülü havasını daha da güçlendirecek. Şık bir ortam, Boğaz manzarası manzarası ve yaz akşamının havası birleşince senin sinema gecen tam anlamıyla küçük bir kaçamağa dönüşecek. Özellikle sinemaya giderken biraz özenmeyi, güzel bir ortamda vakit geçirmeyi seviyorsan burası sana göre. Bu gösterim The Grand Tarabya'da gerçekleşiyor ve biletleri Passo üzerinden alabilirsin.

King Arthur: Legend of the Sword!

King Arthur: Legend of the Sword!

Güçlü karakterler, büyük mücadeleler ve fantastik bir hikaye senin film gecesinden beklediğin heyecanı fazlasıyla karşılıyor. Sakin sakin ilerleyen hikayeler yerine, seni daha ilk dakikalardan içine çeken ve temposunu düşürmeyen filmleri seviyorsun. Kılıçların, krallıkların ve güç savaşlarının arasında Arthur’un kendi kaderini bulma hikâyesini izlemek açık hava sinemasında çok daha etkileyici bir deneyime dönüşebilir. Özellikle aksiyon ve fantastik dünyaları seviyorsan, yaz akşamını biraz destansı bir havaya sokmak için iyi bir seçim. Boğaz’ın kıyısında, yaz akşamının havasını hissederek film izlemek tam sana göre bir deneyim. Biraz şıklık, biraz romantizm ve bolca sinema keyfi birleşince sıradan bir akşamı unutulmaz bir geceye çevirebilirsin. Özellikle güzel mekânları, özel anları ve kendini şımarttığın küçük kaçamakları seviyorsan bu açık hava sineması radarında olmalı. Etkinlik Four Seasons Hotel Bosphorus'ta gerçekleşiyor ve biletleri Passo üzerinden alabilirsin.

Ratatouille!

Ratatouille!

Paris sokaklarında geçen sıcacık hikayesi, Remy’nin mutfak hayallerinin peşinden gitmesini anlatıyor. Hayallerinin peşinden gitmek, başkalarının senin için çizdiği sınırları aşmak ve hiç beklemediğin bir yerde kendi yeteneğini keşfetmek filmin en güzel taraflarından. Üstelik Ratatouille, hem eğlenceli hem de insanın içini ısıtan filmlerden olduğu için yaz gecesine fazlasıyla yakışıyor. Swissôtel The Bosphorus gibi Boğaz manzaralı bir ortamda bu filmi izlemek, geceyi küçük bir Paris kaçamağına çevirecek. Passo üzerinden etkinliğin bilet detaylarına ulaşabilirsin.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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