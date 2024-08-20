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Bu Güzel Melodileri Keşke Ben Yapsaydım Dedirten Kansas' ın 12 Şarkısı

etiket Bu Güzel Melodileri Keşke Ben Yapsaydım Dedirten Kansas' ın 12 Şarkısı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 23:41

Her biri kendi hikayesini anlatan, dinledikçe ruhunuzu besleyen ve sizi başka diyarlara götüren bu şarkılar, melodik derinlikleriyle sizi etkisi altına alacak. Kansas'ın müzikal mirasını keşfetmeye hazır mısınız? İşte, müziğin büyüsüne kapılmanızı sağlayacak 12 muhteşem şarkı...

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1. Kansas - Dust in the Wind (Official Video)

2. Kansas - Carry On Wayward Son (Official Audio)

3. Kansas - Play The Game Tonight (Official Video)

4. Kansas - Point of Know Return (Official Video)

5. Kansas - What's On My Mind

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6. Hold On

7. Kansas - Fight Fire With Fire (Official Video)

8. All I Wanted

9. The Wall

10. Portrait (He Knew)

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11. Kansas - People of the South Wind (Official Video)

12. Paradox

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