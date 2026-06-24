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Bu Davranışları Yapıyorsan Aklın Hala Onda Demektir!

Bu Davranışları Yapıyorsan Aklın Hala Onda Demektir!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
24.06.2026 - 17:01
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Bazı ilişkiler biter ama etkisi hemen bitmez. Bazen hayatımıza devam ederiz, yeni insanlarla tanışırız, hatta kendimize “geçti artık” bile deriz ama bazı küçük davranışlar aslında içimizde hâlâ kapanmamış bir sayfa olduğunu gösterebilir. Eski bir mesajı ara sıra kontrol etmek, ortak şarkıyı duyunca bir an durmak ya da sosyal medyada denk gelince istemsizce bakmak… Bunlar çok insani şeyler. Ama bazen bu küçük işaretler kalbinin bir köşesinde hâlâ bir şeylerin kaldığını da gösterebilir.

Haydi bu sorunun cevabını öğrenelim!

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Bu Davranışları Yapıyorsan Aklın Hala Onda Demektir!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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