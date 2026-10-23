Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Güvenilir Biri misin?

Senin için güvenilir olmak önemli olsa da bunu her durumda davranışlarına yansıtmakta zorlandığın zamanlar olabilir. Bazen verdiğin sözleri unutabilir, bir sorumluluğu erteleyebilir veya bir sorunla karşılaştığında açıkça konuşmak yerine konuyu kapatmayı tercih edebilirsin. Belki de bazı davranışların karşı tarafta nasıl bir izlenim bıraktığını her zaman fark etmiyorsun. İyi haber şu ki güvenilirlik, üzerinde çalışılabilecek bir davranış biçimidir. Küçük sözleri tutmak, yapamayacağın şeylere söz vermemek ve hata yaptığında bahanelerin arkasına saklanmamak önemli başlangıçlar olabilir. Ayrıca birinin sana güvenmesini istiyorsan onun da kendini güvende hissetmesine yardımcı olman gerekir. Bunun için her şeyi mükemmel yapmak zorunda değilsin. Önemli olan, davranışlarında daha tutarlı olmak ve gerektiğinde yanlışlarını düzeltebilmektir. Kendine karşı dürüst davrandığında hangi alışkanlıklarını değiştirmek istediğini daha net görebilirsin.