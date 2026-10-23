Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Güvenilir Biri misin?
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Güvenilir olmak sadece büyük sözler vermekle ya da zor zamanlarda birinin yanında olmakla ölçülmez. Bazen tuttuğun küçük bir söz, bazen bir sırrı saklaman, bazen de kimse seni kontrol etmiyorken nasıl davrandığın karakterin hakkında çok şey anlatır. Peki, çevrendeki insanlar sana gerçekten güvenebilir mi?
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İnsanlara Güven Veriyorsun Ama Bazen Taviz Veriyorsun
Güvenilirliğinle Öne Çıkıyorsun
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