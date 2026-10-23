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Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Güvenilir Biri misin?

Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Güvenilir Biri misin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
23.10.2026 - 18:01
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Güvenilir olmak sadece büyük sözler vermekle ya da zor zamanlarda birinin yanında olmakla ölçülmez. Bazen tuttuğun küçük bir söz, bazen bir sırrı saklaman, bazen de kimse seni kontrol etmiyorken nasıl davrandığın karakterin hakkında çok şey anlatır. Peki, çevrendeki insanlar sana gerçekten güvenebilir mi?

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Hangi davranışları yapıyorsun?

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Güven Konusunda Kendine Yeni Bir Sayfa Açabilirsin

Cevapların, güvenilirlikle ilgili bazı davranışları hayatında yeniden değerlendirebileceğini gösteriyor. Belki bazen anlık kararlar alıyor, verdiğin sözleri yerine getirmeyi erteliyor veya zor durumlarda sorumluluk almaktan kaçınıyorsun. İnsanlarla ilişkilerinde kendi ihtiyaçlarını ön planda tutman da zaman zaman karşı tarafın beklentileriyle çatışmana neden olabilir. Ancak bu sonuç, senin kötü ya da değişmez biçimde güvenilmez biri olduğun anlamına gelmez. Önemli olan, davranışlarını fark etmek ve değiştirmek istediğin noktaları belirlemektir. Bundan sonra daha az söz verip verdiğin sözleri yerine getirmeyi, bir hata yaptığında bunu açıkça kabul etmeyi ve insanların özel sınırlarına daha fazla dikkat etmeyi deneyebilirsin. Güven bir anda kazanılmadığı gibi bir anda da kaybedilmek zorunda değildir. Samimi bir özür, tutarlı davranışlar ve zaman içinde gösterilen çaba ilişkileri onarmaya yardımcı olabilir. Kendini etiketlemek yerine her gün daha dürüst ve sorumlu davranabileceğin küçük adımlara odaklan.

Güven Konusunda Kendini Geliştirebilirsin

Senin için güvenilir olmak önemli olsa da bunu her durumda davranışlarına yansıtmakta zorlandığın zamanlar olabilir. Bazen verdiğin sözleri unutabilir, bir sorumluluğu erteleyebilir veya bir sorunla karşılaştığında açıkça konuşmak yerine konuyu kapatmayı tercih edebilirsin. Belki de bazı davranışların karşı tarafta nasıl bir izlenim bıraktığını her zaman fark etmiyorsun. İyi haber şu ki güvenilirlik, üzerinde çalışılabilecek bir davranış biçimidir. Küçük sözleri tutmak, yapamayacağın şeylere söz vermemek ve hata yaptığında bahanelerin arkasına saklanmamak önemli başlangıçlar olabilir. Ayrıca birinin sana güvenmesini istiyorsan onun da kendini güvende hissetmesine yardımcı olman gerekir. Bunun için her şeyi mükemmel yapmak zorunda değilsin. Önemli olan, davranışlarında daha tutarlı olmak ve gerektiğinde yanlışlarını düzeltebilmektir. Kendine karşı dürüst davrandığında hangi alışkanlıklarını değiştirmek istediğini daha net görebilirsin.

İnsanlara Güven Veriyorsun Ama Bazen Taviz Veriyorsun

Sen genel olarak güvenilir olmaya önem veren, ilişkilerinde dürüstlüğü ve sadakati önemseyen birisin. İnsanların sana güvenmesini istiyor, verdiğin sözleri mümkün olduğunca yerine getirmeye çalışıyorsun. Ancak bazı durumlarda kendi rahatın, duyguların veya çevrendeki insanların beklentileri davranışlarını etkileyebiliyor. Örneğin birini üzmemek için söylemen gereken bir şeyi erteleyebilir ya da bir tartışmadan kaçınmak için düşüncelerini tam olarak açıklamayabilirsin. Bu durum seni doğrudan güvenilmez biri yapmaz. Asıl mesele, bu davranışların sürekli tekrarlanıp tekrarlanmadığıdır. İnsanlar zaman zaman hata yapabilir ama güven, hataların ardından nasıl davranıldığıyla da ilgilidir. Bir konuda sözünü tutamayacağını fark ettiğinde önceden haber vermek, yanlış anlaşıldığında açıkça konuşmak ve gerektiğinde sorumluluk almak ilişkilerini güçlendirebilir. Senin için en önemli gelişim noktası, insanları memnun etmeye çalışırken kendi dürüstlüğünden ödün vermemek.

Güvenilirliğinle Öne Çıkıyorsun

Senin için güven, bir ilişkinin en önemli parçalarından biri. Verdiğin sözleri tutmaya, insanların özelini korumaya ve yaptığın hataların sorumluluğunu almaya dikkat ediyorsun. Birine yardım edeceğini söylediğinde bunu gerçekten yapmaya çalışıyor, zor zamanlarda da insanların yanında olmaya önem veriyorsun. Senin gözünde güvenilir olmak, yalnızca güzel sözler söylemek değil, davranışlarınla da bunu göstermek demek. Çevrendeki insanlar sana içlerini açarken daha rahat hissedebilir çünkü onların anlattıklarını bir tartışmada koz olarak kullanmamaya ve özel hayatlarına saygı göstermeye çalışıyorsun. Elbette sen de hata yapabilirsin. Ancak önemli olan, hatanı kabul edebilmen ve gerektiğinde özür dilemekten kaçınmaman. Bazen fazla sorumluluk alıp herkese yetişmeye çalışabilirsin. Unutma, güvenilir olmak herkesin her isteğini yerine getirmek değildir. Kendi sınırlarını koruyarak da güven veren biri olabilirsin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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