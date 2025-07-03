Bu Ay Listeme Eklediğim Şarkıları İnceleyelim!
Her ay olduğu gibi bu ay da kulağıma hoş gelen ve sürekli dinlemek istediğim şarkıları derledim, topladım, sıraladım ve liste hâline getirdim. Belki bu şarkıları kendi listene de eklersin!
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1. Artie Shaw - Out Of Nowhere
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2. The Dave Brubeck Quartet - Take Five
3. El Gran Combo de Puerto Rico - Brujeria
4. boy 2000 - right away
5. Addison Rae - Aquamarine
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6. Sezen Aksu - Kaybedenler
7. Adri Block & Corrado Rizza - I'm Always There 4 U
8. Cult Member - three
9. The Four Tops - Baby I Need Your Loving
10. Ferdi Özbeğen - Dert Bende
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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