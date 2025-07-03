onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bu Ay Listeme Eklediğim Şarkıları İnceleyelim!

etiket Bu Ay Listeme Eklediğim Şarkıları İnceleyelim!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
03.07.2025 - 23:43

Her ay olduğu gibi bu ay da kulağıma hoş gelen ve sürekli dinlemek istediğim şarkıları derledim, topladım, sıraladım ve liste hâline getirdim. Belki bu şarkıları kendi listene de eklersin!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Artie Shaw - Out Of Nowhere

2. The Dave Brubeck Quartet - Take Five

3. El Gran Combo de Puerto Rico - Brujeria

4. boy 2000 - right away

5. Addison Rae - Aquamarine

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sezen Aksu - Kaybedenler

7. Adri Block & Corrado Rizza - I'm Always There 4 U

8. Cult Member - three

9. The Four Tops - Baby I Need Your Loving

10. Ferdi Özbeğen - Dert Bende

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın